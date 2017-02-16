Жители Москвы, Петербурга и Тюменской области активно берут кредиты

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В 2016 году банки выдали 25,83 млн. новых кредитов общим объемом более 3,25 трлн. руб. В целом по стране объем кредитования вырос на 28%, количество новых кредитов на 14%. Такие данные приводит Объединенное Кредитное Бюро.

По объемам кредитования традиционно лидирует Москва и Московская обл., на которую приходится 17% всех объемов кредитования (2,43 млн. кредитов на сумму 541,79 млрд. руб). На втором месте по объемам выдач – Санкт-Петербург и Ленинградская обл. (1,16 млн. кредитов на 180,21 млрд. руб.), замыкает тройку Тюменская область с учетом ХМАО и ЯНАО (1,06 млн. кредитов на 156,27 млрд. руб.).

Также в десятку наиболее кредитно-активных регионов по объемам кредитования вошли Свердловская область, Краснодарский край, Башкортостан, Татарстан, Ростовская, Нижегородская и Челябинская области. Лидером по годовым темпам роста кредитования стал Татарстан, объемы выросли на 33%, а количество на 26% по сравнению с 2015 годом. Самые низкие темпы роста отмечены в Башкортостане, где объемы и количество выросли на 15%.

По выдачам кредитов наличными и ипотечным кредитам в тройку лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область.

Автокредиты наиболее активно выдавались в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане. Самый высокий "средний чек" по автокредиту отмечается в Москве – 957 тыс. руб., Краснодарском крае – 823 тыс. руб. и Санкт-Петербурге – 776 тыс. рублей.