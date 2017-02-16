Сократился объем хищений с банковских счетов граждан и юрлиц

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В прошлом году регулятор выявил 717 несанкционированных операций со счетами юридических лиц. Примерно половину из них удалось остановить. В 2015 году было выявлено свыше одной тысячи таких операций. В то же время число несанкционированных переводов с использованием платежных карт незначительно возросло. Такие данные приводит ЦБ.

Количество несанкционированных операций с использованием платежных карт в 2016 году составило 296 тысяч, что на 36 тысяч больше, чем годом ранее.

При этом объемы хищений сократились как по операциям со счетами юридических лиц, так и по операциям с использованием платежных карт. В 2016 году злоумышленники пытались похитить у компаний 1,89 млрд руб., что примерно в два раза меньше, чем в 2015 году. Со счетов граждан похищено 1,08 млрд руб. – на 70 млн руб. меньше, чем годом ранее.

Главными причинами хищений со счетов компаний являются нарушение конфиденциальности информации, необходимой для распоряжения денежными средствами, а также воздействие вредоносных программ. Половина таких несанкционированных операций осуществлялась в диапазоне сумм от 100 тыс. до 1 млн рублей, примерно треть – от 1 млн до 10 млн рублей. Это указывает на то, что жертвами злоумышленников чаще всего становятся юридические лица, у которых нет возможности должным образом обеспечивать собственную информационную безопасность.

Подавляющее большинство хищений со счетов граждан происходит вследствие использования злоумышленниками платежных карт без согласия клиента, в том числе путем обмана или злоупотребления доверием.

В то же время уменьшение количества несанкционированных операций со счетами юридических лиц может свидетельствовать об эффективности работы систем их выявления и противодействия (систем антифрод) в банках. Объем несанкционированных операций с использованием платежных карт сократился благодаря принимаемым банками защитным мерам, в том числе ограничению максимальной суммы операции при переводе средств с использованием дистанционных платежных сервисов.