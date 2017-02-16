Центробанк запустит сайт и мобильные приложения для повышения финансовой грамотности

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Банк России запустит новый сайт для граждан, желающих улучшить свои знания о финансах, а также разработает мобильные приложения, помогающие принимать правильные финансовые решения, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Михаил Мамута на конференции Finfin, посвящённой финансовой грамотности.

"Очень важный элемент — это сайт Банка России по финансовому просвещению, который должен быть запущен в текущем году. Сайт — это основа, тот канал, через который мы будем доводить до граждан наиболее актуальную и важную информацию", — передает его слова РИА Новости.



Регулятор планирует также разработать несколько мобильных приложений в этом году: финансовый советник, мобильный помощник по ОСАГО, приложение по определению подлинности банкноты, добавил Мамута.

"Мобильные приложения, помимо того, что помогут быстро находить ответ на интересующий вопрос, это еще и важный элемент правильного финансового поведения через систему привычек, или так называемых паттернов. На самом деле, мы часто переоцениваем роль знаний и недооцениваем роль привычки. Наверное, 70-80% всех действий, которые мы совершаем, неосознанные, мы просто привыкли их делать", — пояснил он.