За 2 года в России не появилось ни одного нового банка

Просмотров:

ЦБ за три последних года существенно оздоровил банковский сектор, расчистив дорогу новым игрокам. Впрочем, новички не торопятся выходить на рынок. В 2015 году регулятору поступило 9 заявок на регистрацию кредитных организаций, а в прошлом — 7. По десяти Центробанк дал отказ, причем большая часть заявок была отклонена в позапрошлом году, пишут «Известия».

По словам представителя ЦБ, оснований для отказа в выдаче лицензий было два. Первое — неудовлетворительное финансовое состояния акционеров банков. Второе — несоответствие учредительных документов требованиям законов.

В Центробанке уточнили, что в 2015 году было зарегистрировано две новые кредитные организации, а в 2016 году — три. Из материалов регулятора следует, что всё это не банки, а кредитные организации — расчетные организации, клиринговые компании, кредитные кооперативы и т.д. Тот факт, что число банков уменьшается, а новые не открывают, объясняется несколькими причинами.

По мнению большинства экспертов, главная причина — низкая рентабельность бизнеса.