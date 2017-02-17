Клерк.Ру
 

ЦБ накажет банки, не приспособленные для инвалидов

17.02.17 14:07
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Центробанк разрабатывает систему санкций для банков, не адаптированных под людей с ограниченными возможностями. Кредитные организации будут обязаны устранить нарушения, на которые укажут ревизоры ЦБ в ходе проверок. За неоднократное неисполнение своих предписаний ЦБ может лишить банк лицензии.

Регулятор уже выявил четыре основных барьера, с которыми сталкиваются инвалиды при обслуживании в банках, передают «Известия». В первую очередь это проблемы физической доступности — например, отсутствие пандусов и широких коридоров в отделениях банков. Вторая проблема — сайты банков не адаптированы под слабовидящих людей: используется мелкий шрифт, нет версии для слабовидящих.

— Также на банкоматах кредитных организаций часто нет аудиоканалов, в результате чего слабослышащие не могут заблокировать карту, — указали представители ЦБ.

По данным регулятора, ряд банков повышает базовые тарифы для людей с ограниченными возможностями «исключительно на основании наличия у клиента инвалидности или проблем со здоровьем». По словам представителей ЦБ, персонал банков часто обладает низким уровнем осведомленности «о современном подходе к пониманию инвалидности».

В ЦБ считают, что руководители банков должны воспринимать людей с инвалидностью не как маргинальный слой общества, а как потенциальных клиентов с определенными потребностями и финансовым поведением.

— Они принесут доход финансовой организации, если та пойдет им навстречу в ликвидации существующих барьеров, — отметили представители ЦБ.

По словам зампреда Локо-банка Андрея Люшина, кредитные организации долгое время считали инвалидов проблемной категорией клиентов.

— Обычно невысокий доход, проблемы со здоровьем — всё это факторы для отказа, например, в кредите, так как риски считаются повышенными, — пояснил Андрей Люшин. — Ситуация постепенно меняется, но банки всё так же игнорируют эту уязвимую категорию граждан без всякой ответственности за это.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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