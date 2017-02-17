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Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

17.02.17 15:09
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С 20 февраля 2017 года Сбербанк снижает ставки по ипотеке в среднем на 1,1 п.п. Ставка в случае приобретения недвижимости у застройщиков составит 10,9%, при покупке жилья на вторичном рынке 10,75-12,25%. Кроме того, существенно упрощена линейка ставок по жилищным кредитам. Ставка теперь будет зависеть только от вида кредита и категории клиента при любом уровне первоначального взноса и сроке кредитования.

Сбербанк впервые вводит дополнительный дисконт в размере 0,5 п.п. для клиентов, которые воспользуются сервисом электронной регистрации сделки при покупке новостройки у застройщика, сообщает пресс-служба кредитной организации.

По заявкам до 30 июня 2017 (включительно) продлено действие дисконта 0,5 п.п. к процентной ставке по продукту «Приобретение готового жилья» в отдельных регионах и расширен их список:

Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Ростовская область, Челябинская область, Красноярский край, Алтайский край, Омская область, Приморский край, Амурская область, Чукотка, Самарская область, Магаданская область, Воронежская область, Камчатка, Хабаровский край, Сахалинская область, Калининградская область, Тюменская область, Алтайский край, Чувашская республика, ЯНАО, Республика Татарстан.

Во всех регионах России продолжит действовать дисконт в размере 0,5 п.п. для молодых семей.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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