Клерк.Ру
 

За 2016 год в России выявлено более 60 тыс. поддельных купюр

20.02.17 11:07
Просмотров: 

За 2016 год в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 61 046 поддельных денежных знаков Банка России. Больше всего среди выявленных подделок 5-тысячных купюр (36 184 шт.). Почти на треть меньше обнаружено поддельных денежных знаков номиналом в одну тысячу рублей (22 321 шт.). Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 10 рублей (15 шт.). При этом были выявлены 20 поддельных монет номиналом 10 рублей и 153 поддельные 5-рублевые монеты. Такие данные приводит ЦБ на своем сайте.

Поддельных банкнот иностранных государств за 2016 год было выявлено 4546 шт. Больше всего подделок обнаружено в ноябре – 863 шт., а минимум зафиксирован в январе – 149 шт. Подавляющее большинство поддельных банкнот составили доллары США (4334 шт.). Были также обнаружены поддельные евро, китайские юани, фунты стерлингов Соединенного Королевства, две японские йены. Кроме того, среди подделок оказался один австралийский доллар.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Банковские новости
 
Банки сталкиваются с сотнями фальшивых «банкнот» в своих терминалах
 
Банковские новости
 
ЦБ сообщил о резком росте числа поддельных долларов и евро
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
5
Мнения88
Аноним прокомментировал материал «Обзор: подходит ли облако 1С для бухгалтера?»
14:15
Аноним прокомментировал материал «Обзор: подходит ли облако 1С для бухгалтера?»
14:13
Аноним прокомментировал материал «В Госдуме обсудили принятый законопроект о введении онлайн касс с представителями бизнес-сообщества»
14:10
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Страховые взносы в 2017 году или второе пришествие ЕСН не состоялось»
14:07
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Переход на онлайн-кассы. Что уже понятно, а что нет?»
14:06
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтер ищет способ уменьшить прибыль с помощью проводок»
14:02
Клерк
Katerina. прокомментировал материал «Переход на онлайн-кассы. Что уже понятно, а что нет?»
14:02
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтер ищет способ уменьшить прибыль с помощью проводок»
14:01
Аноним прокомментировал материал «Страховые взносы в 2017 году или второе пришествие ЕСН не состоялось»
13:52
Аноним прокомментировал материал «Замглавы Общественного совета Минкультуры предложил ввести «культурный налог» на нефтегазовые компании»
13:44
Аноним прокомментировал материал «Герман Греф: «Малый бизнес для нас убыточен»»
13:40
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
13:38
Аноним прокомментировал материал «В НК может появиться еще один вычет по НДФЛ – для граждан, снимающих жилье»
13:36
Аноним прокомментировал материал «Герман Греф: «Малый бизнес для нас убыточен»»
13:34
Аноним прокомментировал материал «Половина россиян поддерживают идею перевода бюджетных выплат на карту «Мир»»
13:30
Клерк
es-nk прокомментировал материал «Новички хотят за месяц выучиться на бухгалтера»
13:18
Аноним прокомментировал материал «Половина россиян поддерживают идею перевода бюджетных выплат на карту «Мир»»
13:16
Аноним прокомментировал материал «НДС хотят повысить до 21%. Ответное предложение по «модернизации» самого зловредного налога»
13:14
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Герман Греф: «Малый бизнес для нас убыточен»»
13:12
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Беглый депутат Денис Вороненков»
13:10
Клерк
Сергей Секачев прокомментировал материал «В НК может появиться еще один вычет по НДФЛ – для граждан, снимающих жилье»
13:10
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтер ищет способ уменьшить прибыль с помощью проводок»
13:06
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Минтруд внес изменения Порядок подтверждения основного вида экономической деятельности»
13:03
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Нас ждут четыре выходных, где взять CheckPFR и кто запугал бухгалтеров?»
12:59
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Нас ждут четыре выходных, где взять CheckPFR и кто запугал бухгалтеров?»
12:59
Клерк
Блудный сын прокомментировал материал «Герман Греф: «Малый бизнес для нас убыточен»»
12:57
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Удаленная работа приводит к стрессу и бессоннице»
12:55
Клерк
Liolina прокомментировал материал «Удаленная работа приводит к стрессу и бессоннице»
12:49
Аноним прокомментировал материал «Переход на онлайн-кассы. Что уже понятно, а что нет?»
12:44
Клерк
ВВбух прокомментировал материал «Нас ждут четыре выходных, где взять CheckPFR и кто запугал бухгалтеров?»
12:39
Аноним прокомментировал материал «Беглый депутат Денис Вороненков»
12:36
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Бесплатный труд по госконтракту не противоречит закону»
12:33
Аноним прокомментировал материал «Курортный сбор на Кубани и в Крыму будут платить все приезжающие на срок более суток»
12:21
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «В НК может появиться еще один вычет по НДФЛ – для граждан, снимающих жилье»
12:16
Аноним прокомментировал материал «Почта России повысит тарифы»
12:15
Аноним прокомментировал материал «Билл Гейтс: роботы должны облагаться налогом так же, как люди»
12:09
еще
 