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По сообщению Банка России, размещенному на сайте ведомства, в Банк «Советский» назначена временная администрация - Агентство по страхованию вкладов. Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка.

Кроме того, по сообщениям РИА Новости, банк отключен от платежной системы (БЭСП).

В октябре 2015 года Банк России ввел в "Советский" временную администрацию, а в феврале 2016 года объявил, что санатором этой кредитной организации выбран Татфондбанк. Однако теперь и сам Татфондбанк находится под управлением временной администрации.