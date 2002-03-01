Банк «ГПБ-Ипотека» добровольно ликвидируется

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Приказом Банка России с сегодняшнего дня аннулирована лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации АО Банк «ГПБ-Ипотека» (г. Москва).

Лицензия аннулирована в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации и направлением в Банк России соответствующего ходатайства.

Исходя из представленных в Банк России отчетных данных, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов, сообщает пресс-служба ЦБ.