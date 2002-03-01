Банк "Пересвет" опять подключили к БЭСП

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Банк России вновь подключил банк "Пересвет" к своей системе "Банковские электронные срочные платежи" (БЭСП).

Об этом сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. С 21 октября 2016 года в банке действовал мораторий на удовлетворение требований кредиторов и работала временная администрация ЦБ. В понедельник утром регулятор отключил "Пересвет" от БЭСП, а позже сообщи о введении в банке временной администрации в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) сроком на полгода. Деятельность временной администрации ЦБ была прекращена.