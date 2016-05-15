Закон о переводе бюджетников на карты «Мир» принят Госдумой

Сегодня депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект № 61700-7, предусматривает постепенный переход на карту «Мир» для бюджетников и пенсионеров.

Напомним, в соответствии с законопроектом, банки до 1 июля 2017 года должны будут обеспечить прием карт «Мир», во всех устройствах, включая банкоматы и кассовые терминалы. С 1 июля при обращении бюджетников за открытием нового счета банки будут обязаны выдавать карту «Мир». Что касается установки терминалов, законопроект определил срок – до 1 октября 2017 года.

Определены сроки перехода бюджетников на платежные карты «Мир» - до 1 июля 2018 года. Пенсионеры смогут получить карты «Мир» взамен имеющихся карт по истечении срока их действия, но не позже 1 июля 2020 года. При этом, пенсионерам не нужно будет специально приходить для получения новой карты, когда закончится срок действия текущей карты, её просто заменят на карту «Мир» без взимания платы.

180 банков уже стали участниками российской платёжной системы. Картой «Мир» можно будет пользоваться за границей – уже заключены соответствующие международные соглашения, сообщается на сайте Госдумы.