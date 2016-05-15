Клерк.Ру
 

Закон о переводе бюджетников на карты «Мир» принят Госдумой

21.04.17 14:07
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Сегодня депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект № 61700-7, предусматривает постепенный переход на карту «Мир» для бюджетников и пенсионеров.

Напомним, в соответствии с законопроектом, банки до 1 июля 2017 года должны будут обеспечить прием карт «Мир», во всех устройствах, включая банкоматы и кассовые терминалы. С 1 июля при обращении бюджетников за открытием нового счета банки будут обязаны выдавать карту «Мир». Что касается установки терминалов, законопроект определил срок – до 1 октября 2017 года.

Определены сроки перехода бюджетников на платежные карты «Мир» - до 1 июля 2018 года. Пенсионеры смогут получить карты «Мир» взамен имеющихся карт по истечении срока их действия, но не позже 1 июля 2020 года. При этом, пенсионерам не нужно будет специально приходить для получения новой карты, когда закончится срок действия текущей карты, её просто заменят на карту «Мир» без взимания платы.

180 банков уже стали участниками российской платёжной системы. Картой «Мир» можно будет пользоваться за границей – уже заключены соответствующие международные соглашения, сообщается на сайте Госдумы.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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11 мнений
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Аноним
, Архангельск

Поясните, пожалуйста, о норме ТК, согласно которой работник может самостоятельно выбрать способ получения заработной платы, в т. ч. наличными или на указанный им счет. Это уже отменили?

Клерк
hub
, Белебей
Поясните, пожалуйста, о норме ТК, согласно которой работник может самостоятельно выбрать способ получения заработной платы, в т. ч. наличными или на указанный им счет. Это уже отменили?

 Нет не отменили. Совсем недавно кричали с высоких трибун об отмене "зарплатного рабства". Но ради карты "МИР" можно и на ТК РФ и на многие другие ФЗ забить(((((( У нас страна правового нигилизма, а рассадником его является государство.

Много в РФ найдется бюджетников, которые напишут в прокуратуру заявление по поводу нарушение ТК РФ в части навязывания карты "МИР"????? И долго они после этого проработают на своё рабочем месте????

Нет в РФ закона.......... Может и появиться, но только не при президенте "юристе"((((((

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Аноним
, Москва

Пусть переводят. Буду ВСЁ с неё однократно снимать и переносить на другую. Раз в месяц. И пусть радуются.

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Аноним
, Москва

ToT, Вы писали:

Как известно, карты "Мир" за границей бесполезны. Привет пенсионерам, проживающим за рубежом.

 

Вот там как раз суды работают.
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Аноним
, Архангельск

Аноним, Вы писали:

Пусть переводят. Буду ВСЁ с неё однократно снимать и переносить на другую. Раз в месяц. И пусть радуются.

 Комиссию Вам впаяют за снятие поступившей суммы в течение месяца процентов 10-20 да и всё.

Клерк
LIrina-1973
, Чебоксары

Я, конечно, понимаю, что риторика исходного сообщения автоматически вызывает сопротивление. Но если спокойно почитать и посмотреть на мировой опыт, то ничего смертельного во внедрении НПС нет.

НПС есть практически у всех развитых и развивающихся стран мира. Японской JBC уже более 50 лет. Практически во всех странах Европы свои НПС, там даже штрафы можно заплатить только с местного пластика. Даже в Беларуси почти одновременно с независимостью замутили свою Белкарту. А Визу и Мастеркард люди получают только для поездок за границу.

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Аноним
, Архангельск

LIrina-1973, Вы писали:

Я, конечно, понимаю, что риторика исходного сообщения автоматически вызывает сопротивление. Но если спокойно почитать и посмотреть на мировой опыт, то ничего смертельного во внедрении НПС нет.

НПС есть практически у всех развитых и развивающихся стран мира. Японской JBC уже более 50 лет. Практически во всех странах Европы свои НПС, там даже штрафы можно заплатить только с местного пластика. Даже в Беларуси почти одновременно с независимостью замутили свою Белкарту. А Визу и Мастеркард люди получают только для поездок за границу.

Вы ведь на самом деле осознаете, что сравнение современной РФ со странами Европы или с Японией некорректно?

Клерк.
Кошки Рyлят
, Москва
НПС есть практически у всех развитых и развивающихся стран мира.

 Зачем?

Если делать какой-то инструмент, то он должен создавать доход. Сбербанк делал свою ПС. Сколько лет делал. После третьей безуспешной попытки, его ПС почила в бозе. А где деньги, Зин? А кто оплатил Сбербанку эти разработки? Пенсионеры? 

Теперь ЦБ взялся рулить. А у ЦБ свои личные деньги на это есть? Он из своего кармана тратит средства, которые никогда не вернутся? Или все-таки из нашего? А можно опубликовать расходы на создание и ежегодные расходы на поддержание НПС "МИР"? Хотя бы примерные?

Сбербанк работал столько лет, но так и не смог найти решение технических проблем. Хотя закрыл этот проект, наверняка, из-за того же - "денег нет". Система убыточна. И генерирует только приличные убытки, даже при том, что расценки на услуги в Сбербанке самые высокие.

Комиссия по картам МИР объявлена нулевая. А кто же будет оплачивать банкет? Это стОит не три копейки. Если деньги есть чтобы их выкинуть на ветер, так вы их выкиньте пенсионерам в пенсию, за одно и собственные законы об индексации соблюдете. 

Visa и MasterCard работают с комиссией. Она там за все! И за покупки в магазинах и за банкоматы и за межбанковские транзакции. Берут за все что только можно. Потому что не могут не быть самоокупаемыми. А "МИР" - это очередная безумная кампания распила госбабла.

Клерк.
Кошки Рyлят
, Москва
Visa послала МИР подальше. 
Сейчас они MasterCard пытаются уболтать на кобейджинговые карты, думают, раз в Америке не прокатило, сейчас мы в Европе дураков найдем ...
Люди которым это нравится
Банковские новости
 
Перевод бюджетников на карты "Мир" может начаться во второй половине 2017 года
 
Банковские новости
 
Пенсионеров и бюджетников постепенно переведут на карты «Мир»
 
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