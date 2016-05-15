Сбербанк устранил сбой в обслуживании карт Visa

Сбербанк сообщил о временном техническом сбое при проведении операций, в том числе в обслуживании банковских карт Visa. В настоящее время неисправности устранены



В пресс-службе уточнили, что в настоящее время «все работает корректно», и принесли клиентам извинения за неудобства, сообщает РБК.



Заявление пресс-службы стало ответом на жалобу одного из клиентов Сбербанка, который сообщил о том, что не смог снять наличные в банкоматах около дома, а также перевести деньги через СМС-сервис банка и онлайн-приложение.