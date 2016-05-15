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ЦБ предлагает новые требования для банковского аудита

24.04.17 17:06

Банк России предложил новые требования к аудиторам для проведения банковского аудита: иметь в штате не менее 12 аудиторов и трех партнеров, сообщила журналистам директор департамента корпоративных отношений ЦБ Елена Курицына.

Сейчас проводить аудит банковской отчетности могут только аудиторские организации, а не индивидуальные аудиторы, которые должны иметь в штате аудитора с единым аттестатом, пишет RNS. «Мы хотим серьезным образом эти условия изменить и сделать их следующими: у аудиторской организации должно быть не меньше 12 аудиторов с соответствующими квалификационными аттестатами и не менее 3 аудиторов, которые бы соответствовали требованиям к руководителю аудиторского задания или партнеру по аудиту», — сказала она.

Также аудиторская компания должна иметь необходимый опыт работы с поднадзорными ЦБ компаниями не менее трех лет. В течение последних трех лет она не должна иметь случаев выражения мнения о достоверности финансовой отчетности, которая впоследствии была признана недостоверной.

К руководителям аудиторских проверок будут предъявляться дополнительные требования: в частности, партнер не должен иметь судимости, иметь не менее пяти лет опыта работы с поднадзорными ЦБ компаниями, а также работать в аудиторской компании по основному месту работы.

Предполагается, что надзор за сферой аудита перейдет от министерства финансов к Банку России с 1 января 2018 года. «Сейчас в проекте написано, что он вступает в силу с 1 января 2018 года, как это было озвучено на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова», — сказала Курицына. Соответствующий законопроект планируется внести в правительство до 28 апреля.

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