Сбербанк подключил к картам Visa сервисы Samsung Pay и Apple Pay

Клиенты Сбербанка — обладатели платёжных карт Visa (кроме Visa Electron) получили возможность подключиться к сервисам Samsung Pay и Apple Pay. Об этом сообщает сегодня пресс-служба кредитной организации.

В основе Apple Pay — безопасность и конфиденциальность. Когда клиент Сбербанка добавляет в Apple Pay кредитную или дебетовую карту, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого ему присваивается уникальный номер учётной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе Secure Element устройства.

В Samsung Pay реализована трёхуровневая защита, которая обеспечивает безопасность платёжных операций. Главная особенность сервиса заключается в том, что помимо технологии NFC (Near Field Communication), сервис поддерживает собственную технологию Samsung — MST (Magnetic Secure Transmission). Благодаря этому сервис совместим не только с устройствами оплаты по NFC, но и с платёжными терминалами, где принимаются банковские карты с контактным чипом или магнитной полосой.