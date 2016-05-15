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Владельцам «дальневосточного гектара» предложат льготный кредит

26.04.17 12:07

На Дальнем Востоке началось льготное кредитование получателей «дальневосточного гектара». Программа запущена Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ) совместно с «Почта Банком». Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минвостокразвития.

До конца года ФРДВ и «Почта Банк» направят на льготное кредитование граждан, получивших в безвозмездное пользование участки на Дальнем Востоке, до 3 млрд рублей. Ставка по кредитам от 8,5 - 10,5% годовых и зависит от результатов скоринговой оценки заемщика. Сумма кредита - от 3 до 600 тысяч рублей. Сроки кредитования - от 6 до 60 месяцев. Кредиты доступны гражданам, которые подали заявку на гектар на сайте НаДальнийВосток.рф и уже получили номер земельного участка или оформили договор безвозмездного пользования.

После одобрения заявки «Почта Банком» в течение 30 календарных дней гражданин может обратиться в магазины-партнеры банка и выбрать любые товары в рамках лимита.

В проекте участвуют магазины, предлагающие широкий выбор различных видов оборудования, электроинструмента, автотехники, строительных материалов (кирпич, пено- и газоблоки, окна, двери). Также, к программе льготного кредитования уже присоединились компании, оказывающие услуги по строительству домов.

Напомним, любой гражданин России с 1 февраля может получить в безвозмездное пользование участок на Дальнем Востоке. Согласно закону, земельный участок предоставляется на 5 лет на основании договора безвозмездного пользования. По истечении 5 лет освоенный участок можно получить в собственность или в долгосрочную аренду. На сегодняшний день поступило свыше 84 тысяч заявлений на «дальневосточные гектары», а уже более 12 тысяч граждан получили земельные участки в пользование.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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