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Совет Федерации одобрил закон, разделяющий банковские лицензии на базовую и универсальную

27.04.17 11:32

Совет федерации одобрил закон, который предусматривает разделение банков на банки с универсальной и базовой лицензией в зависимости от размера их собственных средств (капитала).

Для банков с универсальной лицензией устанавливается минимальный размер собственных средств в 1 миллиард рублей, с базовой лицензией — в 300 миллионов рублей. При достижении банком с базовой лицензией размера капитала в 1 миллиард рублей такой банк сможет добровольно ходатайствовать о замене базовой лицензии на универсальную. Предельный размер капитала для банка с базовой лицензией составит 3 миллиарда рублей.

При этом банки с универсальной и базовой лицензией разделяются по перечню допустимых операций, пишет РИА Новости. К банкам с универсальной лицензией применяются требования в полном объёме с возможностью выполнения ими всех видов банковских операций. Для банков с базовой лицензией вводятся ограничения по видам банковских операций с одновременным применением к ним упрощенных регулятивных требований со стороны Банка России.

Так, закон запрещает данным банкам открывать корреспондентские счета в иностранных банках, за исключением открытия такого счета для целей участия в иностранной платежной системе. При этом банки, которые приобрели статус базовой лицензии, обязаны расторгнуть договоры корреспондентского счета с иностранным банком в течение года с даты приобретения указанного статуса.

Предполагается, что документ будет способствовать совершенствованию банковской системы за счет внедрения пропорционального подхода в регулировании и надзоре за кредитными организациями, согласно принимаемым ими рискам.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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