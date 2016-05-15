Россияне смогут открывать счета в банках через интернет

В Госдуму внесен законопроект №157752-7, который в перспективе позволит гражданам получать банковские услуги (например, открывать вклады) онлайн, без личного присутствия в банке.

Законопроект дает зеленый свет тестированию банками технологии удаленной идентификации клиентов, сообщил РБК глава комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, соавтор проекта.

Сведения о клиентах, необходимые для такой идентификации, будут храниться в государственной Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), через которую сейчас проходит авторизация на сайтах госуслуг, следует из документа. Человеку будет достаточно единожды прийти в банк, чтобы его персональные данные были внесены в ЕСИА, после чего открывать счета и вклады можно будет и в других банках, без личного присутствия.