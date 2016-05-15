Уставный капитал банка «Пересвет» уменьшен до 1 рубля

Банк "Пересвет" в рамках финансового оздоровления уменьшил уставный капитал до 1 рубля. Как говорится в сообщении банка, ЦБ зарегистрировал отчет об итогах допэмиссии банка, в результате которой акции банка были конвертированы в ценные бумаги меньшим номиналом. Это привело к сокращению капитала до 1 рубля, передает "Интерфакс".

Напомним, ЦБ РФ 19 апреля принял решение санировать банк "Пересвет" с применением механизма bail-in (конвертации обязательства банка в его капитал). Банк России выделит финансирование в объеме 66,7 млрд рублей. Санатором выбран Всероссийский банк развития регионов (ВБРР, подконтролен "Роснефти").

Более 70 кредиторов "Пересвета" на добровольной основе выразили готовность конвертировать размещенные в нем средства на сумму 69,7 млрд рублей в 15-летние субординированные облигации, который могут быть конвертированы в акции. Номинальный объем выпуска субординированных облигаций составлял 125 млрд рублей.