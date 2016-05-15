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Отозваны лицензии у трех банков

28.04.17 10:07

Приказами Банка России от 28.04.2017 отозваны лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций – АО Банк «СИБЭС» (г. Омск), ООО КБ «Международный строительный банк» (г. Москва), ООО «Владпромбанк» (г. Владимир).

Текущее состояние Банка «СИБЭС» характеризовалось наличием критически повышенных рисков, связанных с рефинансированием задолженности физических лиц и осуществлением «схемных» сделок с приобретенными у микрофинансовых организаций правами требования по потребительским займам.

В деятельности банка установлено проведение «фиктивных» операций по замене активов, целью которых являлось сокрытие значительной недостачи денежных средств в кассе и реального финансового положения банка, сообщает пресс-служба регулятора.

В этой связи ЦБ намерен направить материалы в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 172.1 УК РФ.

У КБ «МСБ» проблемы возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов, обусловленного кредитованием компаний, обладающих признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности.

При этом в деятельности банка прослеживались недобросовестные действия его руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и проведении «схемных» операций, направленных на сокрытие реального уровня кредитного риска.

Что касается Владпромбанка, то он на протяжении длительного периода находился в поле зрения Банка России вследствие реализации различных схем сомнительных операций клиентов, в том числе осуществляемых по счетам компаний, бизнес которых связан со сделками с драгоценными металлами.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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