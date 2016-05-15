В Спурт Банк введена временная администрация

В связи с неустойчивым финансовым положением ПАО Банк «Спурт» и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков, Банк России возложил с 28.04.2017 на АСВ функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев.

На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления банка приостановлены. Одновременно ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов АКБ «Спурт» сроком на три месяца.

Ухудшение финансового положения банка обусловлено значительным оттоком денежных средств клиентов юридических и физических лиц, спровоцированным, в том числе информационными атаками через социальные сети, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

Режим моратория на обслуживание долговых обязательств позволит временной администрации взять ситуацию в банке под контроль, а Банку России — принять решение о дальнейшей судьбе банка с учетом интересов кредитуемых им социально значимых предприятий.

Введение моратория на удовлетворение требований кредиторов банка является страховым случаем. Выплаты вкладчикам банка, в т.ч. индивидуальным предпринимателям, начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория. Напомним, Спурт Банк осуществлял свою деятельность на территории Республики Татарстан.