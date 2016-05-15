Клерк.Ру
 

В Спурт Банк введена временная администрация

28.04.17 11:09

В связи с неустойчивым финансовым положением ПАО Банк «Спурт» и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков, Банк России возложил с 28.04.2017 на АСВ функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев.

На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления банка приостановлены. Одновременно ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов АКБ «Спурт» сроком на три месяца.

Ухудшение финансового положения банка обусловлено значительным оттоком денежных средств клиентов юридических и физических лиц, спровоцированным, в том числе информационными атаками через социальные сети, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

Режим моратория на обслуживание долговых обязательств позволит временной администрации взять ситуацию в банке под контроль, а Банку России — принять решение о дальнейшей судьбе банка с учетом интересов кредитуемых им социально значимых предприятий.

Введение моратория на удовлетворение требований кредиторов банка является страховым случаем. Выплаты вкладчикам банка, в т.ч. индивидуальным предпринимателям, начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория. Напомним, Спурт Банк осуществлял свою деятельность на территории Республики Татарстан.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Банковские новости
 
Татарстанский банк «Спурт» заявил о приостановке всех операций по счетам клиентов
 
Банковские новости
 
Казанский Анкорбанк ввел ограничения на выдачу вкладов
 
Банковские новости
 
В ИнтехБанк на полгода введена временная администрация
 
Банковские новости
 
В Татфондбанк назначена временная администрация
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Другие материалы региона
Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
2
Мнения44
Аноним прокомментировал материал «Нулевой расчет по страховым взносам в ИФНС: нужно ли сдавать в 2017 году»
11:07
Клерк
сова7202 прокомментировал материал «НДФЛ по иностранным работникам – 2017: разбор сложностей»
11:06
Клерк
msneg прокомментировал материал «За какой отчет в статистику, не сданный до 2 мая, могут оштрафовать на 70 000 руб.»
11:03
Аноним прокомментировал материал «За какой отчет в статистику, не сданный до 2 мая, могут оштрафовать на 70 000 руб.»
10:55
Клерк
Альтернатива прокомментировал материал «В Госдуме предложат выплачивать компенсации жильцам сносимых московских хрущевок»
10:54
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Опрос на Клерк.ру: трудности при сдаче расчета по страховым взносам»
10:52
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Нулевой расчет по страховым взносам в ИФНС: нужно ли сдавать в 2017 году»
10:49
Аноним прокомментировал материал «Главбух должен ежедневно отчитываться о проделанной работе»
10:45
Аноним прокомментировал материал «Греф купил облигации первого выпуска ОФЗ для населения»
10:45
Клерк
Лидия Анатольевна прокомментировал материал «ИФНС не приняла расчет по страховым взносам, так как в ее базе нет данных о СНИЛС сотрудника»
10:40
Аноним прокомментировал материал «Нулевой расчет по страховым взносам в ИФНС: нужно ли сдавать в 2017 году»
10:31
Клерк
сова7202 прокомментировал материал «Главбух должен ежедневно отчитываться о проделанной работе»
10:30
Аноним прокомментировал материал «ИФНС не приняла расчет по страховым взносам, так как в ее базе нет данных о СНИЛС сотрудника»
10:21
Аноним прокомментировал материал «87% бухгалтеров столкнулись с отказом в приемке расчета по страховым взносам»
10:21
Аноним прокомментировал материал «Опрос на Клерк.ру: трудности при сдаче расчета по страховым взносам»
10:16
Аноним прокомментировал материал «Греф купил облигации первого выпуска ОФЗ для населения»
10:07
Аноним прокомментировал материал «Греф купил облигации первого выпуска ОФЗ для населения»
10:04
Клерк
Свечков прокомментировал материал «Декларация по налогу на прибыль за I квартал 2017: что проверить перед сдачей»
09:52
Аноним прокомментировал материал «ФНС не может самостоятельно исправить неверное сальдо по взносам, переданное ПФР и ФСС»
09:45
Клерк
ВаляЧел прокомментировал материал «Главбух должен ежедневно отчитываться о проделанной работе»
09:37
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтеры голосуют за сокращение количества отчетов для работодателей»
09:37
Аноним прокомментировал материал «Главбух должен ежедневно отчитываться о проделанной работе»
09:23
Клерк
Татьяна- Васильевна прокомментировал материал «Главбух должен ежедневно отчитываться о проделанной работе»
09:09
Клерк
katerina371 прокомментировал материал «ФНС не может самостоятельно исправить неверное сальдо по взносам, переданное ПФР и ФСС»
09:06
Клерк
Сороконожка прокомментировал материал «Медведев заявил о падении загруженности трасс на четверть из-за введения системы «Платон»»
09:01
Аноним прокомментировал материал «Госдума завела официальные аккаунты в соцсетях c открытыми комментариями. И это страшно»
08:57
Аноним прокомментировал материал «Чек-лист для бухгалтера: проверьте, все ли изменения-2017 учтены в работе правильно»
08:56
Аноним прокомментировал материал «ФНС не может самостоятельно исправить неверное сальдо по взносам, переданное ПФР и ФСС»
08:22
Аноним прокомментировал материал «ФНС не может самостоятельно исправить неверное сальдо по взносам, переданное ПФР и ФСС»
08:12
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтеры ищут нормативные документы на просторах Интернета»
07:54
Клерк
frolova lena прокомментировал материал «Голодец выступила за компенсацию работодателем абонемента в фитнес-клуб»
07:43
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтеры голосуют за сокращение количества отчетов для работодателей»
07:41
Клерк
frolova lena прокомментировал материал «Медведев заявил о падении загруженности трасс на четверть из-за введения системы «Платон»»
07:35
Аноним прокомментировал материал «Главбух должен ежедневно отчитываться о проделанной работе»
07:34
Аноним прокомментировал материал «При уплате физлицом госпошлины за рассмотрение дела в суде следует указывать УИН»
07:26
Клерк
Альтернатива прокомментировал материал «Госдума завела официальные аккаунты в соцсетях c открытыми комментариями. И это страшно»
07:03
еще
 