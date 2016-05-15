Сбербанк с 1 мая снизит ставки по всем потребкредитам

Сбербанк России с 1 мая снижает процентные ставки по всей линейке потребительских кредитов и запускает специальную акцию с дополнительным дисконтом.

Снижение составляет до 4 процентных пункта (п.п.) от действующих ставок, пишет Интерфакс.



Минимальная ставка по потребительскому кредиту под поручительство физических лиц будет составлять 12,9% годовых, без обеспечения - 13,9% годовых в рублях.



По потребительскому кредиту военнослужащим - участникам накопительно-ипотечной системы процентные ставки будут составлять 13,5% годовых в рублях с обеспечением и 14,5% годовых в рублях без обеспечения. По кредитам физлицам, ведущим личное подсобное хозяйство ставка составит 17,0% годовых в рублях.



Кроме того, Сбербанк вводит также дополнительный дисконт в размере 1 п.п. по потребкредиту без обеспечения за использование интернет-сервиса. В рамках акции минимальная ставка по этому продукту составит 12,9% годовых в рублях при условии подачи заявки через Сбербанк-онлайн и оформлении кредита на сумму от 300 тыс. рублей. Акция действует до 18 июня 2017 года включительно.



Со 2 мая 2017 года по потребкредиту на рефинансирование ссуд будет предлагаться фиксированная ставка от 13,9% годовых в рублях. Продукт позволяет рефинансировать до 5 кредитов. Банк напоминает, что процентные ставки устанавливаются индивидуально в зависимости от надежности, платежеспособности и категории клиента.



Причинами для снижения Сбербанком ставок по потребкредитам стали изменение рыночной ситуации и постепенное восстановление этого рынка кредитования. "Снижается ключевая ставка, и Сбербанк адекватно реагирует на эти изменения. Сбербанк в апреле увеличил почти вдвое максимальную сумму кредита по потребительским кредитам и теперь выводит процентные ставки на уровень, который ощутимо ниже докризисного уровня", - отмечается в сообщении.



ЦБ РФ в конце марта 2017 года впервые за полгода снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. - до 9,75% годовых.