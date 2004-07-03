200 тыс. банковских клиентов попали в «черный список»

Банки и некредитные финансовые организации (НПФ, страховые компании, брокеры, ломбарды, МФО и др.) имеют право отказать клиенту в обслуживании, если его операции попадают под признаки отмывания денег или финансирования терроризма. Данные о таких клиентах участники рынка отправляют в Росфинмониторинг. При этом получивший отказ в обслуживании клиент может обратиться в другую финансовую организацию, чтобы вновь попытаться провести операцию.

Однако уже на этой неделе Росфинмониторинг, ЦБ и банки начали обмениваться информацией о сомнительных клиентах. Банки уже получили черные списки на 200 тысяч подозрительных клиентов, пишут «Известия». Попавшие в эту базу клиенты могут столкнуться с трудностями при попытках открыть счета и проведении финансовых операций. В списке значатся как физические, так и юридические лица.

Какой-либо детальной информации о причинах включения в этот список нет, и пока сложно понять, какой клиент стал подозрительным из-за того, что просто не донес документы, а кто реально занимался отмыванием, пояснил «Известиям» источник в банковском сфере.

— Присутствие организации, ИП или физлица в списке отказников может повлечь для них сложности с банковским обслуживанием. Однако нельзя исключать, что некоторые клиенты могут попасть в список в результате формального подхода или субъективной оценки со стороны кредитных организаций, — отметила руководитель службы финансового мониторинга Бинбанка Дина Багатова.

Регулятор, по ее словам, неоднократно указывал, что присутствие компании или физлица в списке не должно становиться черной меткой.