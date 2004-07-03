Межтопэнергобанк приостановил работу с клиентами

Межтопэнергобанк (Москва) приостановил работу с физлицами и юрлицами в целом по банковской сети, сообщили "Интерфаксу" в одном из подразделений финорганизации в Новосибирске.

"Наличных денег в банке нет. Обслуживание по вкладам и кредитам в настоящий момент приостановлено", - сказал сотрудник банка. Сотрудник банка не сообщил причины и срок действия ограничений, отметив, что "лицензия у банка на данный момент не отозвана, но это может произойти".

Источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией, сообщил, что ограничения по операциям с юрлицами начались накануне. "Не осуществляются расчеты по корсчетам. Более того, счета нельзя закрыть", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что работа операционного офиса в Новосибирске приостановлена.