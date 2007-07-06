Сбербанк снизил ставки по кредитным картам

Сбербанк России с 1 июля снизил ставки по кредитным картам массовой линейки на 2-6 процентных пунктов, сообщает пресс-служба банка



Ставки были снижены по картам по продуктам Classic, Gold, а также по картам моментальной выдачи.



Для клиентов с предварительно одобренным предложением банка минимальная ставка теперь составляет 23,9% годовых, без предложения - 27,9%. При этом остальные параметры продуктов остаются без изменения – всем клиентам предоставляется бесплатная услуга полнофункционального мобильного банка с СМС информированием обо всех операциях по карте, а у клиентов с предодобренным предложением есть возможность оформить карту с бесплатным годовым обслуживанием на всем сроке действия карты.



Ранее сообщалось, что с 1 мая Сбербанк снизил ставки на величину до 4 п.п. по другому массовому продукту - потребкредитам. Минимальная ставка по нему составляет 12,9%.