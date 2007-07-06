Размер микрозайма для субъектов МСП могут увеличить до 5 млн. рублей

Минэкономразвития опубликовало проект закона, которым, в частности, вносятся изменения в закон об МФО.

Документ предполагает увеличение максимального размера микрозайма для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства с 3 млн руб. до 5 млн руб.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, микрофинансирование наиболее привлекательно для небольших компаний, а также для начинающего бизнеса. Получение микрозайма связано с меньшим количеством ограничений в период выросших ставок кредитования.