В мобильном приложении «Сбербанк Бизнес Онлайн» теперь можно формировать платежки по шаблонам

Привычные шаблоны платежей Сбербанк Бизнес Онлайн стали доступны и в мобильном приложении. Они позволяют проводить частые платежи быстро и без лишних усилий. Пользователям не нужно заполнять платёжное поручение с нуля: достаточно один раз сохранить шаблон и затем, при необходимости, его редактировать, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Кроме того, пользователи мобильного приложения могут увидеть доступную сумму овердрафта. Она отображается на обновлённых «карточках» счетов в верхней части экрана.

В приложении появилась информация по наложенным на счета арестам и ограничениям, а именно название органа, наложившего арест, а также сумма.

Приложение стало более качественно распознавать электронные версии и фотографии счетов в различных форматах для быстрого формирования платёжных поручений. В дополнение к этому появилась функция сканирования, распознавания и автоматического заполнения платёжного поручения по QR-коду на счёте.