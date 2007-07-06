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Банк «Легион» перестал выплачивать деньги вкладчикам

05.07.17 10:31

Столичный банк «Легион» перестал выплачивать деньги вкладчикам.

Как сообщает портал Банки.ру, на котором оставляют жалобы вкладчики банка, в отделениях ссылаются на полное отсутствие денег на корреспондентском счете и в кассе. Кроме того,  управляющий офисом сообщила одному из клиентов, что у них введен запрет на открытие счетов и пополнение вкладов.

В сообщении, опубликованном на сайте кредитной организации 3 июля, банк обращает внимание клиентов на то, что «все средства, находящиеся на счетах, в полном объеме отражены в информационных системах, балансе, обязательных реестрах, несмотря на то что возможность распорядиться ими в настоящий момент затруднена».

«Также обращаем внимание заемщиков и контрагентов на то, что все платежи по действующим обязательствам перед банком принимаются и обрабатываются в обычном режиме и обязаны быть направлены в адрес АКБ «Легион» (АО) в установленные договорами сроки», — говорится в сообщении на официальном сайте банка.

Общий телефон кол-центра банка не работает, в дополнительном офисе «Центральный» оператор сообщил, что не знает, когда завершатся технические проблемы и банк вновь сможет выдавать деньги по вкладам.

«Мы пока не работаем по техническим причинам. Мы не знаем, что случилось, не знаем. Не могу сказать, когда работа будет восстановлена, мы сами работаем с тем, что нам дают», — говорят в кол-центре кредитной организации.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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