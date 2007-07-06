Московский Национальный Инвестиционный Банк лишился лицензии

Приказом Банка России сегодня отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО Коммерческий банк «Московский Национальный Инвестиционный Банк».

ООО КБ «МНИБ» было вовлечено в осуществление сомнительных транзитных операций, сообщает пресс-служба ЦБ.

При этом ООО КБ «МНИБ» не соблюдало требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.

В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение о выводе ООО КБ «МНИБ» с рынка банковских услуг.