ЦБ вернется к идее ограничить доступ к форексу

Банк России намерен жестко надзирать за рынком форекс, ограничивая его развитие в России, заявил первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов. По его словам, агрессивная реклама работающих на этом рынке компаний привлекает людей, которые «искренне верят, что там можно заработать», не понимая того, что вероятность получить обещанный доход очень маленькая, а вероятность проиграть деньги — очень большая.



«Банк России не в восторге от этого бизнеса. Мы не против того, чтобы люди получали адреналин, занимаясь валютными спекуляциями, но мы совершенно против того, чтобы люди теряли свои деньги, не ожидая, скажем так, что они играют в финансовое казино», — заявил Швецов в ходе «видеоурока», размещенного на странице ЦБ в сети Facebook.



Первый зампред отметил, что к использованию любых финансовых инструментов нужно подходить с той же осторожностью, что и к использованию лекарств. Приняв по ошибке или незнанию неверный препарат, человек может не только не излечиться, но даже ухудшить свое состояние, ошибка же при выборе финансового инструмента может привести к потере сбережений и даже «попаданию в долговую яму».



Именно поэтому доступ россиян к рынку форекс, колебания которого зависят от такого большого количества факторов, что непрофессиональный инвестор не способен прогнозировать движения валют, ЦБ намерен ограничивать.



«В наших ближайших планах — разрешить эту услугу исключительно квалифицированным инвесторам. Неквалифицированные инвесторы не смогут привлекаться форекс-клубами, и таким образом, мы обезопасим наших граждан от потери своих сбережений», — сказал Швецов. Одновременно ЦБ планирует блокировать сайты иностранных компаний, предлагающих россиянам форекс-услуги, пишет РБК.



«Мы не можем защищать выполнение договорных обязательств между такими провайдерами услуг и нашими гражданами, так как они находятся вне поля регулирования ЦБ», — пояснил Швецов.



В апреле 2016 года, выступая в Госдуме, Швецов говорил, что в ЦБ планируют поделить инвесторов на три категории — профессиональных, квалифицированных и неквалифицированных, после чего ограничить последним доступ к ряду финансовых инструментов.



«На рынок форекс их точно не пустят», — сказал тогда Швецов.