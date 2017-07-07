Клерк.Ру
 

ЦБ вернется к идее ограничить доступ к форексу

07.07.17 10:02

Банк России намерен жестко надзирать за рынком форекс, ограничивая его развитие в России, заявил первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов. По его словам, агрессивная реклама работающих на этом рынке компаний привлекает людей, которые «искренне верят, что там можно заработать», не понимая того, что вероятность получить обещанный доход очень маленькая, а вероятность проиграть деньги — очень большая.

«Банк России не в восторге от этого бизнеса. Мы не против того, чтобы люди получали адреналин, занимаясь валютными спекуляциями, но мы совершенно против того, чтобы люди теряли свои деньги, не ожидая, скажем так, что они играют в финансовое казино», — заявил Швецов в ходе «видеоурока», размещенного на странице ЦБ в сети Facebook.

Первый зампред отметил, что к использованию любых финансовых инструментов нужно подходить с той же осторожностью, что и к использованию лекарств. Приняв по ошибке или незнанию неверный препарат, человек может не только не излечиться, но даже ухудшить свое состояние, ошибка же при выборе финансового инструмента может привести к потере сбережений и даже «попаданию в долговую яму».

Именно поэтому доступ россиян к рынку форекс, колебания которого зависят от такого большого количества факторов, что непрофессиональный инвестор не способен прогнозировать движения валют, ЦБ намерен ограничивать.

«В наших ближайших планах — разрешить эту услугу исключительно квалифицированным инвесторам. Неквалифицированные инвесторы не смогут привлекаться форекс-клубами, и таким образом, мы обезопасим наших граждан от потери своих сбережений», — сказал Швецов. Одновременно ЦБ планирует блокировать сайты иностранных компаний, предлагающих россиянам форекс-услуги, пишет РБК.

«Мы не можем защищать выполнение договорных обязательств между такими провайдерами услуг и нашими гражданами, так как они находятся вне поля регулирования ЦБ», — пояснил Швецов.

В апреле 2016 года, выступая в Госдуме, Швецов говорил, что в ЦБ планируют поделить инвесторов на три категории — профессиональных, квалифицированных и неквалифицированных, после чего ограничить последним доступ к ряду финансовых инструментов.

«На рынок форекс их точно не пустят», — сказал тогда Швецов.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Новости компаний
 
Инвестиции в рынок Форекс
 
Банковские новости
 
ЦБ заявил о снижении спроса россиян на иностранную валюту
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
Мнения23
Аноним прокомментировал материал «Трансформатор признан недвижимым имуществом»
09:54
Клерк
BelkiDve прокомментировал материал «У налоговой инспекции 2+2=5»
09:36
Клерк
van1971 прокомментировал материал «ФНС довольна своей работой по сбору страховых взносов»
09:32
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Граждане высоко оценивают качество работы ПФР»
09:29
Клерк
Svetyshka прокомментировал материал «Граждане высоко оценивают качество работы ПФР»
09:20
Клерк
Manul666 прокомментировал материал «Коты, сперматазоиды и ехидные облака раздражают бухгалтеров»
09:12
Аноним прокомментировал материал «Коты, сперматазоиды и ехидные облака раздражают бухгалтеров»
08:57
Аноним прокомментировал материал «Граждане высоко оценивают качество работы ПФР»
08:42
Клерк
Kalita прокомментировал материал «Медведев призвал устранить препятствия для развития предпринимательства»
08:38
Аноним прокомментировал материал «Граждане высоко оценивают качество работы ПФР»
08:06
Клерк
Захарыч прокомментировал материал «Коты, сперматазоиды и ехидные облака раздражают бухгалтеров»
08:05
Аноним прокомментировал материал «ИФНС хочет получить сведения о деловой переписке поставщика с покупателем»
08:04
Аноним прокомментировал материал «Выезд ребенка за границу. Какие нужны документы?»
07:55
Аноним прокомментировал материал «Выезд ребенка за границу. Какие нужны документы?»
07:46
Аноним прокомментировал материал «У налоговой инспекции 2+2=5»
07:40
Аноним прокомментировал материал «Покупки через интернет. Как без проблем вернуть деньги за товар, который не устроил»
05:36
Клерк
dana прокомментировал материал «ФНС довольна своей работой по сбору страховых взносов»
05:32
Аноним прокомментировал материал «ФНС довольна своей работой по сбору страховых взносов»
04:36
Аноним прокомментировал материал «Удержания с зарплаты по исполнительным листам: разъясняет замруководителя Роструда»
04:33
Клерк
twain2 прокомментировал материал «9 шагов по переводу гендиректора в управляющего ИП»
02:27
Аноним прокомментировал материал «При совмещении УСН и ЕНВД для применения пониженного тарифа взносов основной вид деятельности определяется по выручке от УСН»
01:58
Аноним прокомментировал материал «Медведев призвал устранить препятствия для развития предпринимательства»
00:15
Аноним прокомментировал материал «Медведев призвал устранить препятствия для развития предпринимательства»
00:02
Клерк
Марианна08022013 прокомментировал материал «Медведев призвал устранить препятствия для развития предпринимательства»
вчера, 23:39
Клерк
Марианна08022013 прокомментировал материал «Медведев призвал устранить препятствия для развития предпринимательства»
вчера, 22:20
Клерк
od17 прокомментировал материал «Медведев призвал устранить препятствия для развития предпринимательства»
вчера, 21:48
Клерк
yante прокомментировал материал «Почему стало опасно находиться не по юрадресу: новый черный список ИФНС и революционные изменения с сентября 2017 года»
вчера, 21:27
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Почему стало опасно находиться не по юрадресу: новый черный список ИФНС и революционные изменения с сентября 2017 года»
вчера, 20:53
Аноним прокомментировал материал «Почему стало опасно находиться не по юрадресу: новый черный список ИФНС и революционные изменения с сентября 2017 года»
вчера, 20:44
Аноним прокомментировал материал «Пройдите тест «Рекламные расходы: непростые ситуации»»
вчера, 20:35
Аноним прокомментировал материал «Руководствуясь «правилом 5 дней» поставщик отказывается выдавать счет-фактуру на аванс от 30 июня»
вчера, 20:22
Клерк
Iren прокомментировал материал «Опрос на Клерк.ру: домашние животные в офисе»
вчера, 20:21
Аноним прокомментировал материал «Министр сельского хозяйства пообещал "полное импортозамещение" через 5-7 лет»
вчера, 20:07
Клерк
651 прокомментировал материал «В Тамбове налоговики не принимают отчетность и шантажируют директоров и собственников»
вчера, 19:48
Аноним прокомментировал материал «У налоговой инспекции 2+2=5»
вчера, 19:45
Аноним прокомментировал материал «Медведев призвал устранить препятствия для развития предпринимательства»
вчера, 19:34
еще
 