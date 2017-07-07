Топ-менеджерам ДС-банка предъявлено обвинение в растрате

Следственный комитет расследует уголовное дело по факту хищения денежных средств КБ «ДС-Банк», лицензия у которого отозвана в мае 2016 года.

По данным следствия, в конце апреля 2016 года члены организованной группы, в которую входили контролирующие КБ «ДС-Банк» лица и его руководящие работники, зная о допущенных при ведении банковской деятельности нарушениях и предстоящем отзыве лицензии, перечислили на счета 7 фирм-«однодневок» 585 млн руб., то есть все денежные средства, находившиеся на корреспондентском счете КБ «ДС-Банк». Перевод денег был оформлен под видом выдачи кредитов, носивших в действительности заведомо фиктивный и невозвратный характер, сообщает пресс-служба СК.

Зачисленные денежные средства члены организованной группы перевели на счета более 25 различных организаций в других банках. При этом за несколько дней до совершения хищения соучастники прекратили исполнять клиентские платежи под предлогом технических проблем в системе дистанционного банковского обслуживания. В дальнейшем они повредили серверы с автоматизированной банковской системой, вывезли из банка клиентские и кредитные досье, а также другие документы и оргтехнику.

Однако, несмотря на все попытки скрыть следы преступления и оформление в качестве участников банка подставных лиц, следователями по результатам кропотливой работы за совершение хищения в качестве обвиняемых по ст. 160 УК РФ (растрата) привлечены 5 человек, трое из которых задержаны и заключены под стражу. Еще двое объявлены в розыск. На установленное имущество обвиняемых и счета организаций-получателей похищенных денежных средств наложен арест.