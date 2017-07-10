В банке «Югра» ввели временную администрацию. На его счетах «застрял» 181 миллиард рублей

Центробанк ввел временную администрацию в банке «Югра» в связи с «неустойчивым финансовым положением» и «наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков».

На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления банком «Югра» приостановлены.

Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка, передает пресс-служба ЦБ.

Управление банком передадут Агентству по страхованию вкладов на полгода. Помимо этого на три месяца вводится мораторий на выплаты по требованиям кредиторов «Югры».

Выплаты страхового возмещения вкладчикам банка начнутся не позднее 14 дней с даты введения моратория. По данным «Ведомостей», это может стать самым крупным страховым случаем в истории российских банков: в «Югре» находится 181 миллиард рублей физических лиц.

Об отзыве лицензии у банка пока не сообщалось.