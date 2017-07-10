Клерк.Ру
 

В банке «Югра» ввели временную администрацию. На его счетах «застрял» 181 миллиард рублей

10.07.17 10:57
1

Центробанк ввел временную администрацию в банке «Югра» в связи с «неустойчивым финансовым положением» и «наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков».

На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления банком «Югра» приостановлены.

Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка, передает пресс-служба ЦБ.

Управление банком передадут Агентству по страхованию вкладов на полгода. Помимо этого на три месяца вводится мораторий на выплаты по требованиям кредиторов «Югры».

Выплаты страхового возмещения вкладчикам банка начнутся не позднее 14 дней с даты введения моратория. По данным «Ведомостей», это может стать самым крупным страховым случаем в истории российских банков: в «Югре» находится 181 миллиард рублей физических лиц.

Об отзыве лицензии у банка пока не сообщалось.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Написать свое мнение
1 мнение
Аватар
Аноним
, Краснодар
Поддержка бизнеса ! Сколько лет проверяли банки и вдруг большинство стало плохими. Зато все суммы на счетах ооо и свыше 1 400 000 у ИП и физиков пропали .
Люди которым это нравится
Банковские новости
 
Еще два московских банка лишились лицензий
 
Банковские новости
 
Топ-менеджерам ДС-банка предъявлено обвинение в растрате
 
Банковские новости
 
Банк «Легион» перестал выплачивать деньги вкладчикам
 
Банковские новости
 
Московский Национальный Инвестиционный Банк лишился лицензии
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
Мнения59
Аноним прокомментировал материал «В банке «Югра» ввели временную администрацию. На его счетах «застрял» 181 миллиард рублей»
12:12
Клерк
sveetna прокомментировал материал «В Центробанке решили запретить автоматически переводить деньги с зарплатных карт «Мир»»
12:10
Клерк
hub прокомментировал материал «Реальный опыт трудовых проверок: за нарушения в отпусках могут обвинить в рабском труде. Проверьте себя в новых рисковых списках Роструда»
12:07
Аноним прокомментировал материал «Очередной проект о прогрессивной шкале НДФЛ внесен в Госдуму»
11:59
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Профсоюз летного состава РФ объяснил массовый отъезд пилотов в Азию»
11:54
Клерк
sv777 прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
11:53
Клерк
in vino veritas прокомментировал материал «В Центробанке решили запретить автоматически переводить деньги с зарплатных карт «Мир»»
11:50
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «В Центробанке решили запретить автоматически переводить деньги с зарплатных карт «Мир»»
11:44
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Реальный опыт трудовых проверок: за нарушения в отпусках могут обвинить в рабском труде. Проверьте себя в новых рисковых списках Роструда»
11:43
Клерк
hub прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
11:37
Клерк
sv777 прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
11:34
Клерк
hub прокомментировал материал «В Центробанке решили запретить автоматически переводить деньги с зарплатных карт «Мир»»
11:31
Клерк
Tan4ik прокомментировал материал «Коты, сперматозоиды и ехидные облака раздражают бухгалтеров»
11:31
Клерк
hub прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
11:30
Клерк
Manul666 прокомментировал материал «В Центробанке решили запретить автоматически переводить деньги с зарплатных карт «Мир»»
11:29
Аноним прокомментировал материал «Автоматизация розничного магазина с помощью программы «1С: Розница»»
11:29
Клерк
Gvozdi4ca прокомментировал материал «В Центробанке решили запретить автоматически переводить деньги с зарплатных карт «Мир»»
11:27
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «В Центробанке решили запретить автоматически переводить деньги с зарплатных карт «Мир»»
11:24
Клерк
понаехавший Тут прокомментировал материал «Как заполнить отчет по налогу на имущество»
11:21
Клерк
sv777 прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
11:10
Аноним прокомментировал материал ««Бодрый понедельник»: наша налоговая система VS американская»
11:08
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Зачем бухгалтерам на край света: вы уже знаете, какой уникальный проект ИПБ России завершается на Камчатке?»
11:05
Аноним прокомментировал материал «Налоговые льготы отменят, а некоторые заменят прямыми выплатами»
10:59
Клерк
hub прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
10:56
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
10:53
Аноним прокомментировал материал «Мэр Москвы: каждый десятый россиянин получает соцобслуживание за счет зарплаты москвичей»
10:50
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Повышение пенсионного возраста приведет к экономии бюджета на 1,7 трлн. рублей»
10:48
Аноним прокомментировал материал «Минтруд предлагает увеличить потребность в иностранных работниках в текущем году на 18%»
10:45
Аноним прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
10:45
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Профсоюз летного состава РФ объяснил массовый отъезд пилотов в Азию»
10:44
Аноним прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
10:38
Аноним прокомментировал материал «Повышение пенсионного возраста приведет к экономии бюджета на 1,7 трлн. рублей»
10:37
Клерк
board625 прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
10:33
Аноним прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
10:31
Клерк
natalisa51 прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
10:28
Аноним прокомментировал материал «Повышение пенсионного возраста приведет к экономии бюджета на 1,7 трлн. рублей»
10:18
еще
 