Клерк.Ру
 

В ЦБ рассказали о недостоверной отчетности и манипуляциях с вкладами в банке "Югра"

10.07.17 16:28

ЦБ РФ видит признаки того, что банк "Югра" предоставлял регулятору недостоверную отчетность, а также занимался манипуляциями с вкладами, сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев журналистам в понедельник.

"На протяжении последних нескольких месяцев у нас есть признаки того, что отчетность, которую нам предоставляет сам банк, является недостоверной. Также у нас есть признаки возможного вывода активов и, скажем так, возможных манипуляций со вкладами", - отметил Поздышев.

Существует несколько видов манипуляций со вкладами, пишет Интерфакс. "Самое, скажем так, известное нарушение - это забалансовые вклады. Вы знаете, что банк с апреля прошлого года находится на ограничении. Тем не менее, особенно в последнее время, появилась достаточно активная реклама, тем не менее, это никак не отражается в балансе", - сказал зампред ЦБ.

"Вторая возможность, которой неправомерно пользуются банки - это списание средств вкладчиков безвременное без информирования самих вкладчиков, так называемый "котловой" метод исполнения обязательств", - добавил В.Поздышев. Он пояснил, что если у банка не хватает ликвидности, то банк может списывать средства вкладчикам, а потом восстанавливать их, при этом не информируя клиентов о проведенных операциях. "Я не говорю, что это относится к конкретному банку", - уточнил Поздышев. Подобная схема применялась в банке "Пересвет".

"И третий пример того, как можно манипулировать со вкладами, обходя ограничения Банка России на прием вкладов населения, - это выдача вклада вместе с одной акцией банка. Признаки этого последнего нарушения мы в банке "Югра" отметили, заметили и увидели", - сказал зампред ЦБ. По его словам, после того, как банку было выдано ограничение на привлечение средств вкладчиков, банк стал делать отдельных вкладчиков акционерами, выдавая им одну акцию.

Директор департамента банковского надзора ЦБ РФ Анна Орленко уточнила, что объем манипуляций со вкладчиками с использованием акций составил 1,88 млрд рублей. "Это все-таки прошлый год, а временная администрация только сейчас. Может быть, было что-то еще", - сказала Орленко. По словам Поздышева, под страховое покрытие на 1 июня подпадают порядка 170 млрд рублей вкладов физлиц в "Югре".

На 31 марта 2017 года, согласно данным по МСФО, в банке находилось 196,8 млрд рублей средств клиентов, большую часть средств (92,9%) составляли средства физлиц - 182,9 млрд рублей.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Банковские новости
 
В банке «Югра» ввели временную администрацию. На его счетах «застрял» 181 миллиард рублей
 
Банковские новости
 
Банк "Югра" временно приостановил обслуживание банковских карт
 
Банковские новости
 
Банк «Югра» ограничил привлечение вкладов населения
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
Мнения102
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «В Роструде заявили о неоднократных нарушениях на Нижнетагильском заводе с "борзым" директором»
16:13
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «В Центробанке решили запретить автоматически переводить деньги с зарплатных карт «Мир»»
16:07
Клерк
YUM прокомментировал материал «Валентина Матвиенко поддерживает идею отмены транспортного налога и повышения акциза на топливо»
16:07
Клерк
hub прокомментировал материал «В Роструде заявили о неоднократных нарушениях на Нижнетагильском заводе с "борзым" директором»
15:51
Клерк
hub прокомментировал материал «Сервис выписок из ЕГРЮЛ временно недоступен»
15:49
Клерк
Альтернатива прокомментировал материал «Сервис выписок из ЕГРЮЛ временно недоступен»
15:44
Аноним прокомментировал материал «Эксклюзив «Клерка»: ДСП-письмо налоговиков о взаимозависимых лицах. Пристальное внимание на «физиков»»
15:35
Аноним прокомментировал материал «Компаниям запретят требовать от покупателей персональные данные без особой на то необходимости»
15:29
Аноним прокомментировал материал «В Центробанке решили запретить автоматически переводить деньги с зарплатных карт «Мир»»
15:26
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
15:11
Клерк
natalisa51 прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
14:47
Клерк
hub прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
14:42
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
14:30
Клерк
El'za прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
14:29
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
14:29
Аноним прокомментировал материал «Тест по защите персданных с 1 июля 2017: помогите Попу и работнику его Балде»
14:27
Аноним прокомментировал материал «Реальный опыт трудовых проверок: за нарушения в отпусках могут обвинить в рабском труде. Проверьте себя в новых рисковых списках Роструда»
14:23
Аноним прокомментировал материал «В Центробанке решили запретить автоматически переводить деньги с зарплатных карт «Мир»»
14:14
Аноним прокомментировал материал «Почему отдых на морях в 2017 году подорожает на 15 тысяч рублей?»
13:55
Клерк
natalisa51 прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
13:37
Аноним прокомментировал материал «Зачем бухгалтерам на край света: вы уже знаете, какой уникальный проект ИПБ России завершается на Камчатке?»
13:33
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Компаниям запретят требовать от покупателей персональные данные без особой на то необходимости»
13:28
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «При бронировании отеля через сайт взимают аналог курортного сбора»
13:28
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «В Центробанке решили запретить автоматически переводить деньги с зарплатных карт «Мир»»
13:24
Клерк
natalisa51 прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
13:21
Аноним прокомментировал материал «Силуанов: Россия догонит Европу по темпу роста экономики в 2017 году»
13:18
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
13:09
Клерк
natalisa51 прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
13:05
Аноним прокомментировал материал «Мэр Москвы: каждый десятый россиянин получает соцобслуживание за счет зарплаты москвичей»
13:02
Аноним прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
12:57
Аноним прокомментировал материал ««Бодрый понедельник»: наша налоговая система VS американская»
12:42
Аноним прокомментировал материал «В Центробанке решили запретить автоматически переводить деньги с зарплатных карт «Мир»»
12:39
Клерк
hub прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
12:38
Аноним прокомментировал материал «В Центробанке решили запретить автоматически переводить деньги с зарплатных карт «Мир»»
12:35
Клерк
Galaktika_ksu прокомментировал материал «ФНС довольна своей работой по сбору страховых взносов»
12:30
Аноним прокомментировал материал «Масштабные изменения в ТК РФ с 29 июня: проверьте, надо ли изменять трудовые договоры. Скачайте документы»
12:22
еще
 