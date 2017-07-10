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Банкомат Сбербанка распознает клиентов по внешности

10.07.17 17:05

Сбербанк представил новые функции в своих банкоматах: идентификация клиента по лицу, видеоконсультирование и возможность совершать операции без ввода карты.

Банкомат с такой биометрической функцией размещён в Agile-офисе Сбербанка (Москва, Кутузовский проспект, 32). После создания биометрического шаблона устройство позволяет выполнять все безналичные операции, доступные в личном кабинете, без использования карты, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Пилот будет проводиться до конца 2017 года. По его итогам будет принято решение о дальнейшем развитии устройств самообслуживания с функцией идентификации клиента по лицу.

Ещё одна технология, которую Сбербанк в настоящее время тестирует в Agile-офисе, — видеоконсультирование клиентов на устройстве самообслуживания. Нажав на кнопку «Видеосвязь» на банкомате, клиент увидит на экране устройства консультанта, который поможет осуществить необходимые операции.

Кроме того, в июле этого года Сбербанк запускает в промышленную эксплуатацию устройства самообслуживания с технологией NFC, которая позволяет клиенту совершать операции без ввода карты в устройство. К концу июля будет запущено 2 000 устройств с NFC-модулями.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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