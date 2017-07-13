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Карт «Мир» эмитировано уже более 10 миллионов штук

13.07.17 13:32
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Количество эмитированных карт платежной системы "Мир" достигло 10,6 млн штук, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе.

"В этом году началась массовая эмиссия платежных карт "Мир". В России сейчас их уже принимают все платежные терминалы и банкоматы. Эмиссия идет хорошими темпами, к настоящему времени выпущено более 10,6 млн карт, только за последние полтора месяца выпущено более 2 млн карт", - сказала Набиуллина.

Набиуллина отметила, что карта "Мир" "вполне конкурентоспособна и на внутреннем рынке обеспечивает все сервисы, к которым привыкли граждане, пользующиеся картами международных платежных систем", передает "Интерфакс".

"Стратегическая задача на ближайшие годы - это обеспечение прямого международного приема карт "Мир", в первую очередь, на пространстве ЕАЭС. Мы совместно с нашими партнерами по ЕАЭС продвигаемся в этом направлении", - сказала председатель ЦБ. Она сообщила, что на прошлой неделе уже проведены первые трансграничные операции по карте "Мир" совместно с платежной системой Армении "Арка".

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Клерк
StudentNo2
, Санкт-Петербург

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