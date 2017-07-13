Карт «Мир» эмитировано уже более 10 миллионов штук

Количество эмитированных карт платежной системы "Мир" достигло 10,6 млн штук, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе.

"В этом году началась массовая эмиссия платежных карт "Мир". В России сейчас их уже принимают все платежные терминалы и банкоматы. Эмиссия идет хорошими темпами, к настоящему времени выпущено более 10,6 млн карт, только за последние полтора месяца выпущено более 2 млн карт", - сказала Набиуллина.

Набиуллина отметила, что карта "Мир" "вполне конкурентоспособна и на внутреннем рынке обеспечивает все сервисы, к которым привыкли граждане, пользующиеся картами международных платежных систем", передает "Интерфакс".

"Стратегическая задача на ближайшие годы - это обеспечение прямого международного приема карт "Мир", в первую очередь, на пространстве ЕАЭС. Мы совместно с нашими партнерами по ЕАЭС продвигаемся в этом направлении", - сказала председатель ЦБ. Она сообщила, что на прошлой неделе уже проведены первые трансграничные операции по карте "Мир" совместно с платежной системой Армении "Арка".