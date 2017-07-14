Госдума приняла закон о банковских вкладах в драгоценных металлах

Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволят заключать договоры банковского вклада в драгоценных металлах.

Гражданский кодекс РФ дополняется новой статьей об особенностях договора банковского вклада в драгметаллах. Согласно документу, банк вправе принять от вкладчика драгоценные металлы и обязуется возвратить драгметаллы того же наименования и той же массы либо в соответствии с договором выдать денежные средства в сумме, эквивалентной стоимости этого металла, а также выплатить предусмотренные договором проценты.

К договорам вклада в драгметаллах будут применяться правила, предусмотренные в ГК РФ для обычных вкладов. При этом на договоры в драгоценных металлах не распространяется обязательное страхование вкладов физлиц.

Закон также дает возможность заключить договор совместного счета нескольким физическим лицам. Права на денежные средства, находящиеся на счете, считаются принадлежащими таким лицам в долях, определяемых пропорционально объему денежных средств, внесенных каждым из клиентов или третьими лицами в пользу каждого из клиентов.

Кроме того, закон дополняет ГК РФ понятием публичного депозитного счета. Указанный счет будет открываться нотариусом, службой судебных приставов или судом исключительно для целей депонирования должником или иным лицом денежных средств в случаях, когда такое депонирование предусмотрено законом. Такой счет может быть открыт в российском банке с капиталом не менее 20 млрд рублей. На денежные средства, находящиеся на публичном депозитном счете, не может быть обращено взыскание по долгам владельца счета, бенефициара или депонента.