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ЦБ попросит операторов информировать банки о замене sim-карт клиентов

14.07.17 16:29

ЦБ РФ с Минкомсвязи готовят закон, который обяжет всех сотовых операторов передавать банкам информацию о замене sim-карт клиентов, рассказал заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычев.

"Что касается телефонов, хочу напомнить еще одну законодательную инициативу, которую мы вместе отрабатываем с коллегами из кредитных организаций и Минкомсвязи. Вы прекрасно знаете потребность банков в информации о замене оператором sim-карты клиента. Это очень важная тема. Это один из векторов атак, который мы прекрасно видим и стараемся в этом направлении двигаться", — сказал Сычев, выступая на сессии, посвящённой информационной безопасности в рамках Международного финансового форума.

"Идет серьезный разговор с Минкомсвязи о том, чтобы банки все без исключения получили возможность получать такую информацию", — передает его слова РИА Новости.

Вместе с тем он признал, что сейчас "на пути к этому закону тоже лежат персональные данные", и чтобы принять эту норму — необходимы поправки в законодательство о персональных данных.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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