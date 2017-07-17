Восемь крупнейших банков вышли из Ассоциации российских банков

Восемь крупнейших банков России объявили о своем выходе из состава Ассоциации российских банков (АРБ) и возможности создания нового объединения.

«Нами будет выбран иной формат взаимодействия, не исключающий, в том числе, создание нового профессионального объединения или преобразования действующих профессиональных объединений, представляющих интересы кредитных организаций», — говорится в совместном заявлении Сбербанка, ВТБ, ВТБ24, Альфа-банка, Россельхозбанак, Газпромбанка, «ФК Открытие» и Бинбанка.

Решение о выходе из АРБ банки в своем совместном заявлении объяснили «неудовлетворительной работой ее руководства», которое при принятии решений «перестало учитывать интересы» входящих в ассоциацию банков.



«Формируемые в Ассоциации в настоящее время позиции, выводы и оценки не отражают реального мнения всех участников рынка, подрывают доверие и деловое партнерство между кредитными организациями, мешают их конструктивному взаимодействию и сотрудничеству с Банком России и государственными органами», — подчеркивается в заявлении.

Авторы заявления особо указали на то, что необоснованная критика АРБ действий ЦБ по очищению банковского рынка от недобросовестных участников препятствует росту престижа банковской системы, доверия клиентов и развития конкуренции на финансовом рынке.



В вину руководству АРБ ставится также то, что среди членов ассоциации оказалось множество организаций, чьи интересы зачастую несовместимы с интересами банков.



«Что мы точно не хотим — это оставаться в тех рамках, которые существуют в АРБ. Сейчас мы рассматриваем разные варианты: либо создание новой ассоциации, либо укрупнение Ассоциации «Россия», — сообщил корреспонденту РБК источник в одном из вышедших из АРБ банков.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что сразу несколько крупных банков собираются просить президента АРБ Гарегина Тосуняна уйти в отставку, а в случае отказа готовы поставить вопрос о своем выходе из ассоциации.