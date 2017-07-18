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Что ответила АРБ банкам, пожелавшим покинуть Ассоциацию

18.07.17 10:49

Накануне стало известно, что восемь крупнейших банков вышли из состава Ассоциации российских банков, заявив, что недовольны руководством АРБ.

Позже в АРБ отреагировали на данное заявление, выпустив соответствующий пресс-релиз, в котором выразили сожаление по поводу такого решения банков.

«Устав Ассоциации подразумевает правило "один член ассоциации - один голос", и это правило неукоснительно соблюдалось. Все важнейшие решения, связанные с деятельностью Ассоциации, принимаются коллегиально Советом АРБ, утверждаются на Съезде Ассоциации. Позиция Ассоциации по вопросам развития банковского сектора, в том числе, изложенная в докладе к Съезду-2017, была одобрена на голосовании Совета АРБ в марте 2017 года 44-мя «за» при одном голосе "против" и одном "воздержавшемся", - сообщается в пресс-релизе.

В связи с этим в АРБ категорически отвергают обвинение некоторых кредитных организаций, что выводы доклада не соответствуют мнению членов Ассоциации.

Заявления о выходе банков из состава АРБ, согласно уставу, будут рассмотрены на Совете АРБ.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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