Список системно значимых банков дополнился Московским кредитным банком
14.09.17 11:34
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ЦБ опубликовал на своем сайте список системно значимых банков. На их долю приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора.
В список вошли 11 кредитных организаций: ЮниКредит Банк, Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Московский кредитный банк, «ФК Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.
По сравнению с прошлым годом список расширился. В этом году в список попал Московский кредитный банк.