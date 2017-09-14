У главного банковского объединения новое название и президент

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Президент Ассоциации региональных банков «Россия» Анатолий Аксаков освобожден от должности. Его место занял бывший первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский.

Кроме того, организация получила новое название — Ассоциация банков России.

Такие решения приняты в ходе внеочередного собрания, передает РБК.



«Я хотел бы повторить слова Георгия Лунтовсокого: приходит время, когда надо перейти на другое место работы, когда человек засиживается. Очень важны сменяемость и ротация, свежая кровь, свежие идеи», — сказал Анатолий Аксаков. И уточнил, что от дел не отходит, так как собрание проголосовало за его избрание в качестве председателя совета ассоциации.



«Меня многое связывает с ассоциацией. Я действительно в свое время стоял у истока ее создания», — сказал Лунтовский.



Напомним, Георгий Лунтовский ​1 сентября этого года по собственному желанию подал в отставку с поста первого зампреда ЦБ. Он курировал в Банке России организацию наличного денежного обращения, кадровую политику и другие темы.

Ассоциация стремительно усиливает в последние месяцы свои позиции: в нее уже начали входить покинувшие АРБ лидеры рынка — Сбербанк, ВТБ, ВТБ24, «Открытие», Бинбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк и Газпромбанк.

