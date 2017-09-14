Клерк.Ру
 
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У главного банковского объединения новое название и президент

14.09.17 10:29
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Президент Ассоциации региональных банков «Россия» Анатолий Аксаков освобожден от должности. Его место занял бывший первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский.

Кроме того, организация получила новое название — Ассоциация банков России.

Такие решения приняты в ходе внеочередного собрания, передает РБК.

«Я хотел бы повторить слова Георгия Лунтовсокого: приходит время, когда надо перейти на другое место работы, когда человек засиживается. Очень важны сменяемость и ротация, свежая кровь, свежие идеи», — сказал Анатолий Аксаков. И уточнил, что от дел не отходит, так как собрание проголосовало за его избрание в качестве председателя совета ассоциации.

«Меня многое связывает с ассоциацией. Я действительно в свое время стоял у истока ее создания», — сказал Лунтовский.

Напомним, Георгий Лунтовский ​1 сентября этого года по собственному желанию подал в отставку с поста первого зампреда ЦБ. Он курировал в Банке России организацию наличного денежного обращения, кадровую политику и другие темы.

Ассоциация стремительно усиливает в последние месяцы свои позиции: в нее уже начали входить покинувшие АРБ лидеры рынка — Сбербанк, ВТБ, ВТБ24, «Открытие», Бинбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк и Газпромбанк.
 

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения 20
Аноним
А ничего не будет - поймают троих, выпишут штраф по 1500р, и больше не будут ловить, т.к. "уста...
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
кво
Вислоухая
для чего нужно будет применять онлайн кассу ЕНВДшникам и патентщикам?  чтобы отменить ЕНВД п...
Кто может не применять онлайн-ККТ
Аноним
Кто бы над банками контроль установил вот уж где поле не паханное .вот где наживаются а все проис...
«Закрывайте свой счет и идите куда хотите!» - так с нами стали разговаривать банки»
Аноним
вернуть не могут переплату этого года, а уж за три эхххххххххххххххххххххх
Возвратить переплату по налогам станет проще
Аноним
А деньги за аппараты содрать, каждый год "улучшают" жизнь самозанятых.
Кто может не применять онлайн-ККТ
Аноним
Я направлял запрос через сайт, все работает
Новые способы, которые помогут обжаловать акты налоговиков
Клерк
yante
http://docs.cntd.ru/document/456047477 - вот этот документ, но "уже который месяц все шло не по п...
ФНС РФ: Письмо № ГД-4-8/8281 от 02.05.2017
Клерк
Виталий Супрун
[b]Аноним[/b], [quote] Все очень просто, аэрофотосьемка ---> Сибирь, но зачем это вертика...
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
Аноним
Вот именно так и происходит ,некорректность переданных данных из ПФР в ФНС организует цирковой ат...
ФНС РФ: Письмо № ГД-4-8/8281 от 02.05.2017
Аноним
Al_Kor, Вы писали:Вот искренне хотелось бы чтоб налоговики прошлись по местам фактического прожив...
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
Клерк
yante
  А раз есть КБК, то пусть платят, а потом просто уточнятся... :)
Курортного сбора еще нет, а КБК уже есть
Аноним
Над.К, Вы писали:я понимаю почему Сталин расстреливал управленцев  Прежде чем писать такую е...
«Закрывайте свой счет и идите куда хотите!» - так с нами стали разговаривать банки»
Клерк
yante
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:А интересно мы платим налог на имущество через банкомат ИФНС ...
При безналичных электронных расчетах применять ККТ нужно с 1 июля 2018
Клерк
yante
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Скоро продукты в магазине купишь чтобы поесть и пойдёшь налог...
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
Аноним
Добрый день, странное, что происходит..... Да с помощью банков в 90-х ЭКОНОМИКУ грохнули до нуля....
«Закрывайте свой счет и идите куда хотите!» - так с нами стали разговаривать банки»
Аноним
Аноним, Вы писали:Может кто-нибудь может объяснить, для чего нужно будет применять онлайн кассу Е...
Кто может не применять онлайн-ККТ
Аноним
Аноним, Вы писали:Скоро продукты в магазине купишь чтобы поесть и пойдёшь налог платить Если...
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
Аноним
Скоро продукты в магазине купишь чтобы поесть и пойдёшь налог платить
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
Аноним
А ЧЕГО ИХ ИСКАТЬ.... ВСЕ ОСТАНОВКИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА   ОБКЛЕЯНЫ ОЪЯВЛЕНИЯМИ НА СДАЧУ ...
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
Клерк
Виталий Супрун
[b]natalisa51[/b], [quote] За 20000 все станут самозанятыми....[/quote] Ага. А потом, когда их в...
Предлагают установить стоимость патента для самозанятых до 20 тыс. руб. в год
Аноним
Закон в России - это не подразумевание, а текст. Обратитесь за разъяснениями к специалистам по ру...
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<b>Модератор</b>
Над.К
Именно что содержит. И именно это изначально подразумевал законодатель. Не верите? Поднимите исто...
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Аноним
с этим абзацем тоже. Поскольку он касается дарения недвижимости, транспортных средств и др. указ...
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<b>Модератор</b>
Над.К
А у меня их не было. Я полностью согласна с мнением ВС и всех остальных в нашей стране (кроме Вас...
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<b>Модератор</b>
Над.К
о в отношении этих двух режимов все вышеуказанное правильно  Неправильно. В Налоговый кодекс...
Патентная система: все, о чем нужно знать бухгалтеру и ИП
Клерк
Al_Kor
Над.К, Вы писали:я вам пишу конкретно опыт своей деятельности,  Какое отношение Ваш опыт рук...
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Аноним
Во втором абзаце сказаноДоходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в&...
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<b>Модератор</b>
Над.К
Никакой "второй абзац" не упоминается. Вы его выдумали и они тоже выдумали.  А это что? ес...
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<b>Модератор</b>
Над.К
я вам пишу конкретно опыт своей деятельности,  Какое отношение Ваш опыт руководителя и пр. и...
Патентная система: все, о чем нужно знать бухгалтеру и ИП
Аноним
18.1) доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения, з...
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Клерк
Al_Kor
Да послушайте, вот именно что мы находимся на профессиональном ресурсе и я профессионал с 25 летн...
Патентная система: все, о чем нужно знать бухгалтеру и ИП
Аноним
18.1. В котором и говорится о том, что дарение между физлицами НДФЛ не облагается, кроме перечисл...
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<b>Модератор</b>
Над.К
По всем спец режимам есть максимальный размер выручки после которого "режим" теряется и переходит...
Патентная система: все, о чем нужно знать бухгалтеру и ИП
<b>Модератор</b>
Над.К
Al_Kor, слушайте, ну не смешите уже, а? Вы же на профессиональном ресурсе находитесь. Вам что, На...
Патентная система: все, о чем нужно знать бухгалтеру и ИП