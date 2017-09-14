Михаил Задорнов возглавит банк «Открытие»

192

Председатель правления ВТБ24 Михаил Задорнов возглавит банк «Открытие» после завершения работы временной администрации. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в рамках XV Международного банковского форума ассоциации «Россия» в Сочи.

«Хотя председатель правления (банка «Открытие») будет назначен только в завершение работы временной администрации, управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора, я бы хотела уже сегодня анонсировать, чтобы и клиенты, и контрагенты банка имели большую определенность, большее понимание, что эту позицию в банке согласился по нашему приглашению занять Михаил Михайлович Задорнов», - сказала Набиуллина во время своего выступления.

Председатель ЦБ добавила, что бизнес-модель «Открытия» возможно «вылечить и починить» и развивать банк дальше, пишут «Известия».

Напомним, ЦБ запустил процедуру санации банка «Открытие». Банк фактически уходит под государственный контроль, а ЦБ будет ему помогать справиться с проблемами.