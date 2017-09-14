Клерк.Ру
 
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ЦБ: на банковском рынке должна быть конкуренция

14.09.17 16:03
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ЦБ РФ включил конкуренцию на финансовом рынке в свои стратегические цели и намерен развивать ее среди банков, в том числе в Москве, рассказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на банковском форуме «Банки России XXI века» в Сочи.

Основным ориентиром для Центробанка, по словам Набиуллиной, является создание стабильной и прозрачной конкурентной среды. Это означает справедливое ценообразование, распределительную эффективность рынка, защиту и удовлетворенность клиентов финансовых организаций, передает РИА Новости. https://ria.ru/economy/20170914/1504756676.html

Набиуллина отметила, что головные офисы банков сконцентрированы в Москве

«Доля российских банков, имеющих головные офисы в Москве, превышает 50%. То, что в Московском регионе количественные показатели конкуренции находятся на приемлемом уровне, качество конкуренции не столь высоко, как казалось бы. При большом количестве работающих банков в регионе, реальной властью обладают единицы. Все это свидетельствует о том, что даже московский рынок требует внимания и мер, направленных на улучшение конкурентной среды. Одновременно мы видим ряд регионов, почти пустых, в основном это депрессивные регионы, где банков и банковских офисов очень мало», — подчеркнула Набиуллина.

Какие меры для развития конкуренции предлагаются?

Первое - это завершение процесса очищения банковской системы, повышение эффективности надзора, в том числе развитие поведенческого надзора.

«Поведенческий надзор — это в определенном смысле набор деятельности Центрального Банка. Он направлен на создание условий, в которых участники финансового рынка вынуждены предоставлять потребителю исчерпывающую информацию о приобретаемом продукте с одной стороны и предлагать потребителю те продукты, которые ему действительно нужны, не навязывать ему то, что создает риски. Поведенческий надзор нацелен повысить не только удовлетворенность потребителя финансового сектора, но и помочь сделать ему правильный конкурентный выбор в пользу наилучшего предложения», — уточнила Набиуллина.

Второе направление — это пропорциональное регулирование банковской системы. Примеры отдельных регионов говорят о том, что в эффективной конкурентной среде игроки разных типов, разных размеров находят свои ниши, что, в конечном итоге, улучшает в целом насыщение региональной экономики и финансового ресурса. Пропорциональное регулирование, по мнению ЦБ, является одним из ключевых факторов стимулирования и кредитования малого и среднего бизнеса. В дальнейшем, как рассчитывает Банк России, для этой категории клиентов расширится доступ к финансовым ресурсам, банковские продукты будут в большей степени адаптированы к запросам предпринимателей.

 

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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1 мнение
Клерк
klerk.nsk
, Новосибирск
конкуренцию... странно ее понимает данная барышня, одним банкам вливание бюджетных денег на докапитализацию, другим внешнее управление с последующим отзывом лицензии
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