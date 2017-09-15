Банальное воровство: АСВ объяснил причину банкротства банков

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Большинство случаев банкротств российских банков вызвано банальным воровством денежных средств, заявила директор экспертно-аналитического департамента Агентства по страхованию вкладов Юлия Медведева в рамках конференции "Институт банкротства в России. Практика и технологии проведения банкротств", организованной газетой "Ведомости".

Под управлением АСВ находились 642 кредитные организации, из которых три четверти были признаны банкротами, пишет RNS. В каждой из них была проведена работа по выявлению обстоятельств банкротства. "К сожалению, цифра, которую я очень давно озвучиваю, не меняется: порядка 80% кредитных организаций, признанных банкротами, стали такими исключительно из-за того, что там имелось преднамеренное банкротство, то есть вывод активов и другие злоупотребления. Ущерб, как правильно уже сказали, более 1,1 трлн рублей от всей этой чудесной деятельности", - отметила Медведева.

При этом в большинстве случаев банкротства банков связаны "с банальным воровством денежных средств, выводом их (сейчас, как правило, выводом денежных средств за рубеж)". "

По косвенным признакам, когда мы видим, что собственники после банкротства кредитных организаций сразу же уезжают и там безбедно живут, мы понимаем, что никакой бизнес их в России не держит", - заявила представитель АСВ. Она привела в пример случаи крупных банков-банкротов - Внешпромбанка и Пробизнесбанка.

"Эти банки не финансировали бизнес собственников, во всяком случае, мы их бизнеса на территории РФ не видим. Речь идет о планомерном выводе средств и использовании их в собственных корыстных целях", - заявила Медведева.

Вывод активов из этих банков производился за счет выдачи заведомо невозвратных кредитов "техническим" юрлицам, не ведущим хозяйственной деятельности. "Они получают средства, перекачивают или обналичивают и поддерживают только видимость существования путем реструктуризации долгов, перекредитовок и так далее. Только наращивается этот долг благодаря искусственному способу поддержания жизни, это все увеличивает "дыру" в банке", - отметила Медведева.

В тех двух банках признаки банкротства существовали за два года до отзыва лицензии, и "дыра" в капитале постоянно увеличивалась. "Они не просто скрывали, а постоянно еще подворовывали", - заявила она.

Второй способ доведения до банкротства - увеличение обязательств кредитной организации, когда кредитная организация собирает средства у физлиц и не отражает их на балансе. Таким способом, к примеру, воспользовался, Арксбанк.

Участились случаи, когда банки фальсифицируют данные о выдаче кредитов физлицам. "Как только начинаешь взыскивать, приходят люди, которые говорят, что никогда не были клиентами этой кредитной организации. (. . .) Это на грани банального воровства булочки из магазина, то есть люди фальсифицируют все от начала до конца", - заявила Медведева.