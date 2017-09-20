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Бинбанк может перейти под контроль государства

20.09.17 08:29
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В ближайшее время ЦБ может ввести временную администрацию в Бинбанк и передать его в свой Фонд консолидации банковского сектора, созданный для санации банков.

Вместе с Бинбанком в Фонд консолидации могут отойти санируемый совладельцем банка Микаилом Шишхановым «Рост банк» и «Бинбанк диджитал», пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Напомним, первым проектом Фонда консолидации стала ФК «Открытие». О введении там временной администрации было объявлено 29 августа. То есть банк фактически ушел под государственный контроль. ЦБ будет ему помогать справляться с проблемами.

 

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения 22
Аноним
Ну, а конкретно, Силуанов просто мразь конченная.Что мразь, то мразь, причем бестолковая.
Работающие пенсионеры сами сделали свой выбор. Хочешь работать – не жди индексацию
Аноним
имущество в залоге у банка.  даже квартира может потерять рыночную цену по той или иной прич...
Данные о доходах россиян станут доступны банкам
Аноним
Аноним, Вы писали:А если действовать  директору наоборот. При составлении штатного расписани...
Директор ввел штрафы, которые удерживают из зарплаты сотрудников
Аноним
Штатное сделать с ежемесячной премией и этой премией оперировать за все недочеты. Нет первички -н...
Директор ввел штрафы, которые удерживают из зарплаты сотрудников
Аноним
Да уж. меня шеф уже полгода мучает - " давай переведём все счет юриков в Альфу переведём". Сейчас...
Комиссия в 25% за выдачу наличных: банкиры вводят новые правила
Аноним
При расчете пенсии сейчас берут доходы до 2000 года. Какие зарплаты могли быть у выпускников техн...
Пенсия ИП: посчитали - прослезились
Аноним
Ну, когда выдаётся потребительский кредит, то опасения банка понятны. Но при ипотеке и автокредит...
Данные о доходах россиян станут доступны банкам
Аноним
Вот уже не раз задавал этот вопрос. Задам ещё раз. Уважаемые пенсионеры, когда вы уже выйдите мас...
Работающие пенсионеры сами сделали свой выбор. Хочешь работать – не жди индексацию
Аноним
Теневой безнал? Сухая вода? Холодный кипяток? Лавров прав!
Комиссия в 25% за выдачу наличных: банкиры вводят новые правила
Аноним
Аноним, Вы писали:А когда в магазинах будут устанавливать повышенные цены для лиц, имеющих склонн...
Комиссия в 25% за выдачу наличных: банкиры вводят новые правила
Аноним
нда..а разве не все средства на счете Ип это его доход от предпр.деятельности?? т.е. если в тариф...
Суд вступился за предпринимателя, у которого банк списал комиссию за перевод собственных средств
Аноним
Очевидно притворная сделка. Когда за такой сговор будут привлекать к ответственности обе стороны,...
Как налоговики выявляют серые зарплаты
Аноним
yante, Вы писали:  Все очень просто...   Ребенок захотел ходить на Тхэквондо, нам дали ...
Как налоговики выявляют серые зарплаты
Аноним
Я его на землю опустил:  за что?
Пенсия ИП: посчитали - прослезились
Аноним
кабанистая стюардесса может поднять тяжелого пассажира. У худой пупок развяжется напрасно.
Дискриминацию «Аэрофлотом» полных стюардесс признали незаконной
Аноним
Интересненько
На связи!
Аноним
Новости в рассылке "Ночной бухгалтер" подаются в ироничной форме, но пошлых картинок мне бы лично...
«Ночной бухгалтер». Свежие сроки по отчетности. Кого торопит соцстрах, шокируют банкиры и иллюстрации
Аноним
в  целом согласна - ограничение на борту  самолета  быть должно . вес экипажа&nbsp...
Дискриминацию «Аэрофлотом» полных стюардесс признали незаконной
Аноним
кричат. стукнутые на голову  феминистки
Дискриминацию «Аэрофлотом» полных стюардесс признали незаконной
Аноним
АннаСытый голодного никогда не поймёт! Всегда барину кажется, что у холопа жизнь лучше! А у кого ...
Работающие пенсионеры сами сделали свой выбор. Хочешь работать – не жди индексацию
Аноним
Я был таким бедным, но теперь я богат. Это секрет того, как я сегодня стал богатымНи один орган н...
Кому я должен - всем прощайте: все о банкротстве физлиц
Клерк
lilgor88
Над.К, Вы писали:А в чем вопрос?  В том, что у ИП фиксированные взносы и при всем его желан...
Пенсия ИП: посчитали - прослезились
Аноним
Не врите про зарплату в 8 тысяч. Нам бы всем их зарплаты.,  
Только вмешательство бизнес-омбудсмена помогло ИП вернуть переплату из ИФНС
<b>Модератор</b>
Над.К
yante, я вот их не осуждаю. Это вынужденная форма договора. Потому как либо они оформляют все как...
Как налоговики выявляют серые зарплаты
Клерк
Невоспитанная
брать деньги БЕЗ выдачи  Вот им делать больше нечего, еще бумажки всякие выписывать и кассы ...
Как налоговики выявляют серые зарплаты
Клерк
yante
  Я еще не удивлюсь, если они будут брать деньги БЕЗ выдачи какого-либо документа... :)
Как налоговики выявляют серые зарплаты
Клерк
yante
Невоспитанная, Вы писали:ОБЯЗАНЫ оказывать благотворительную помощь  А родители против?&nbs...
Как налоговики выявляют серые зарплаты
Клерк
Невоспитанная
ОБЯЗАНЫ оказывать благотворительную помощь  А родители против? 
Как налоговики выявляют серые зарплаты
<b>Модератор</b>
бух2007
имеющие две и более торговые точки или более двух зарегистрированных единиц ККТ при отсутствии на...
Как налоговики выявляют серые зарплаты
Клерк
yante
Аноним, Вы писали:ура! Все открываем р/счета как вклады и пользуемся без % (пока не запретили)&nb...
С каких счетов ИП налоговики могут взыскать долги по налогам
Клерк
yante
  Все очень просто... :)  Ребенок захотел ходить на Тхэквондо, нам дали заполнить Догов...
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Аноним
Сбербанк уже вовсю старается
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Клерк
Невоспитанная
Да заканчивайте вы плакаться о  Проще же поныть тут, чем научиться работать с новым интерфейсом
Реакция бухгалтеров на «Такси»: опрос на «Клерке»
Клерк
Невоспитанная
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Реакция бухгалтеров на «Такси»: опрос на «Клерке»
Клерк
marina5307
Подскажите, пожалуйста, где в Такси выставить интервал дат общий.У меня документы вылезают с 2015...
Реакция бухгалтеров на «Такси»: опрос на «Клерке»
Клерк
marina5307
yante, Вы писали:  Ну да, а запрограммировать возможность выбора интерфейса в 1С не додумали...
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