Бинбанк может перейти под контроль государства

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В ближайшее время ЦБ может ввести временную администрацию в Бинбанк и передать его в свой Фонд консолидации банковского сектора, созданный для санации банков.

Вместе с Бинбанком в Фонд консолидации могут отойти санируемый совладельцем банка Микаилом Шишхановым «Рост банк» и «Бинбанк диджитал», пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Напомним, первым проектом Фонда консолидации стала ФК «Открытие». О введении там временной администрации было объявлено 29 августа. То есть банк фактически ушел под государственный контроль. ЦБ будет ему помогать справляться с проблемами.