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ЦБ дал денег Бинбанку

20.09.17 18:06
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Банк России принял решение о предоставлении ПАО «БИНБАНК» средств для поддержания ликвидности на основании обращения кредитной организации, сообщает пресс-служба ЦБ.

В банке сообщили, что этих средств хватит для выполнения всех обязательств перед клиентами.

Бинбанк для удобства клиентов специально продлил на 2 часа время работы своих отделений в период с 20 по 22 сентября включительно. Также банк привлек дополнительных сотрудников для поддержания эффективной работы контакт-центра и офисов на всей территории России.

В офисах и банкоматах Бинбанка поддерживается достаточный объем наличных средств. При желании вкладчики могут снять свои средства.

«При этом у клиентов нет никаких оснований для беспокойства, банк продолжает работать в обычном режиме, поэтому мы рекомендуем не расторгать договор вклада досрочно, чтобы не потерять начисленные проценты», - сообщает пресс-служба кредитной организации.

 

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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