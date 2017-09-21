ЦБ начал санацию Бинбанка и Рост Банка

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Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости ПАО «Бинбанк» и АО «Рост Банк», сообщает сегодня пресс-служба ЦБ.

В рамках данных мер планируется участие Банка России в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора.

Реализация мер по повышению финансовой устойчивости Банков осуществляется в сотрудничестве с действующими собственниками и руководителями Банков, что позволит обеспечить непрерывность их деятельности на рынке банковских услуг и осуществить в последующем все необходимые мероприятия с целью дальнейшего развития деятельности Банков.

Бинбанк и Рост Банк, а также иные банки группы — АО «Бинбанк диджитал» (г. Москва) и АО «Уралприватбанк» (г. Екатеринбург) — продолжат работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Банк России будет оказывать финансовую поддержку банкам группы, гарантируя непрерывность их деятельности.

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) не применяется.