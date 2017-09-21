Еще один столичный банк лишился лицензии

Альтернатива И как же они расстанутся с 1% Это хорошо, лично я вот думаю как за 8,5 лет набрать 20 балов. Страховые взносы ИП не будут привязаны к МРОТ

Аноним Мы ни кому не нужны в нашем правительстве, лишь налоги поступали (которые увеличили в этом ... Для ИП с низким доходом могут уменьшить размер фиксированных взносов

Аноним А им вообще для чего все это? У них и так все отлично - отчитались о росте собираемости взносов. Как будут корректировать неверное сальдо по взносам: ФНС договорилась с ФСС и ПФР

Аноним Аноним, Вы писали:да уж... в интересное время мы живет... или выживаем Пока кое-как живём. Н... Игра в кошки-мышки с государством: почему пришел конец Бинбанку и причем тут пенсии

Аноним Аноним, Вы писали:Когда же наконец путинские прихвостни перестанут грабить людей!!! Да ладно... Игра в кошки-мышки с государством: почему пришел конец Бинбанку и причем тут пенсии

Аноним Аноним, Вы писали:Долго всматривалась в картинку перевёрнутого Толстого, ища пошлость. Время шло,... «Ночной бухгалтер». Что бухгалтеры будут считать и заполнять по-новому. Конфликт в «Клерке»

Диана Г.Н. Будет ли смысл еще не знаем но свое заявление мы им на стол положили) на всякий случай. Как добиться отмены требования об уплате пеней по взносам за 2016 год

Аноним Долго всматривалась в картинку перевёрнутого Толстого, ища пошлость. Время шло, глаза слезились, ... «Ночной бухгалтер». Что бухгалтеры будут считать и заполнять по-новому. Конфликт в «Клерке»

Аноним Точно, спасибо. Обязанность отменили 29.07.2017 года. Ровно на 11 месяцев)) Федеральный закон от ... Торговцы алкоголем на ЕНВД и ПСН могут пока не применять ККТ

Аноним Добро пожаловать в Рашу)) Сложно им к, конечно, будет привыкнуть к тому, что налоги платить... Где налоговики нашли нарушения у 99 % проверяемых

Аноним Интересно, а будет ли смысл, если на них заявление в прокуратуру написать? Как добиться отмены требования об уплате пеней по взносам за 2016 год

Аноним Чтой-то мало народ стал пить, видимо. Они уж и не знают, что придумать, чтобы побольше алкоголя п... Депутаты хотят оградить алкоголь ширмами

yante Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Самое интересное то, что даже если нет доходов, то все равно ... Для ИП с низким доходом могут уменьшить размер фиксированных взносов

Надежда-25 так-то логично, с учетом того, что в итоге пенсия у ИП все равно минимальная будет Страховые взносы ИП не будут привязаны к МРОТ

Аноним Аноним, Вы писали:Самое интересное то, что даже если нет доходов, то все равно плати взносы. Займ... Для ИП с низким доходом могут уменьшить размер фиксированных взносов

Аноним Хороший вариант для бомжей и подобных страждущих - заработал копеечку на пропой за однодневку, и ... Уголовка за открытие однодневок: очередное дело

Аноним Аноним, Вы писали:Да уж, будем надеяться на лучшее, регламент хоть прописали, а то неделю предпри... Как будут корректировать неверное сальдо по взносам: ФНС договорилась с ФСС и ПФР

Над.К Аноним, а что же Вы сидите на одном месте ровно? Надо добиваться пересчета взносов За что и как наказывают ПФР и ФСС

Аноним Хорошо у вас, дешево))) У нас, в г.Перми, в одной фирме назвали цену 6000 за рабочее место, в дру... К работодателям, которые не провели СОУТ, придут инспекторы

Аноним А в девяностые прошлого века удерживали 1% в ПФР у каждого из зарплаты... Это просто длинные рефо... Все про новую уголовную ответственность за неуплату страховых взносов

Над.К Информацию найти не могу: если в цифрах, то какая сумма взносов планируется? Примерно столь... Страховые взносы ИП не будут привязаны к МРОТ

Над.К Аноним, Ваша обида несколько странна. Отца-одиночки не может быть, потому что мать всегда известн... Родитель-одиночка: льготы, трудовые гарантии, вычеты

Аноним Аноним, Вы писали:Проводили у себя аттестацию раб мест 5лет назад.Теперь название поменяли на спе... К работодателям, которые не провели СОУТ, придут инспекторы

Аноним а по утру они проснулись....с 90-х идет "тихушный" геноцид населения, а они о бизнес- неудачах «Закрывайте свой счет и идите куда хотите!» - так с нами стали разговаривать банки»

yante Аноним, Вы писали:Самое интересное то, что даже если нет доходов, то все равно плати взносы. Займ... Для ИП с низким доходом могут уменьшить размер фиксированных взносов

nmy1 Сам народ никуда не качнет, если не найдутся те, кто этот народ раскачает. Все наезды на Путина в... Работающие пенсионеры сами сделали свой выбор. Хочешь работать – не жди индексацию

Аноним а вот это дискриминация, почему-то список причин для отнесения к статусу "одинокий родитель" у му... Родитель-одиночка: льготы, трудовые гарантии, вычеты

Аноним Самое интересное то, что даже если нет доходов, то все равно плати взносы. Займи и заплати госуда... Для ИП с низким доходом могут уменьшить размер фиксированных взносов

Аноним Я теперь всех контрагентов, которые помешались на должной осмотрительности и требуют всякие докум... На сайте ФНС разместят больше сведений о юрлицах и ИП

Аноним Много лет покупаю разливные водку и коньяк в пятилитровках, так как люблю делать всякие наливки и... Депутаты хотят оградить алкоголь ширмами

Жемчужинка Информацию найти не могу: если в цифрах, то какая сумма взносов планируется? ИП должны будут... Страховые взносы ИП не будут привязаны к МРОТ