Еще один столичный банк лишился лицензии
Еще одна столичная кредитная организация лишилась сегодня лицензии. ЦБ принял такое решение в отношении ООО КБ «Арсенал».
Банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и направления в уполномоченный орган достоверных сведений о них. При этом с 2016 года деятельность банка в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, поясняет пресс-служба ЦБ.
Кроме того, деятельность банка характеризуется использованием рискованной бизнес-модели и низким качеством значительной части активов.