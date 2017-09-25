Глава МЭР: ставки по ипотеке будут снижаться
25.09.17 12:33
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Уже к концу этого года ипотека подешевеет, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ходе совещания, которое провел в минувшие выходные Владимир Путин.
«Последняя ставка около 11 процентов фактическая. Но буквально за последние месяцы прошли очень серьезные снижения ставок и Сбербанком, и другими крупными российскими банками, и базовые ставки у них опустились ниже 10%. Поэтому я думаю, к концу года уже фактическая выдача окажется ниже 10-процентного уровня» - заявил Орешкин.