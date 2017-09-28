К ЧМ-2018 банкоматы защитят от мошенников

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Банк России подготовит для кредитных организаций рекомендации по защите банкоматов от мошенничества во время проведения Чемпионата мира по футболу, который состоится в 2018 году. Об этом сообщил замначальника Главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычев.

«Вот сейчас начали подготовку к чемпионату мира по футболу. Мы будем рекомендовать настоятельно банкам в регионах, где чемпионат мира будет проходить, принимать определенные меры, в том числе и провести установку датчиков, сигнализацию, видеонаблюдение, страхование банкоматов - то есть в полном объеме аналогии с тем, как это было рекомендовано для Олимпиады в Сочи», - цитирует «Интерфакс» слова Сычева.