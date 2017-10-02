Темпбанк лишился лицензии

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Приказом Банка России с сегодняшнего дня отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ПАО МАБ «Темпбанк» (г. Москва).

Модель бизнеса Темпбанка была ориентирована на обслуживание интересов его собственников. Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации и не осуществляющих реальную деятельность, привело к образованию на балансе банка значительного объема проблемных «неработающих» активов, сообщает пресс-служба ЦБ.

Напомним, в апреле 2017 в Темпбанк была введена временная администрация, функции которой были возложены на АСВ.

АСВ провело обследование финансового положения банка, итогом которого стало объективное отражение стоимости активов в отчетности ПАО МАБ «Темпбанк», которое привело к полной утрате его собственных средств (капитала).